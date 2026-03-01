Iran sahkan Khamenei terbunuh

Media tempatan juga mengumumkan tempoh 40 hari berkabung awam di Iran. (Gambar EPA Images)

TEHRAN : Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera bersama oleh Israel dan Amerika Syarikat (AS), menurut kenyataan beberapa pegawai dan laporan media antarabangsa.

Media tempatan juga dilaporkan mengumumkan 40 hari berkabung umum di negara itu.

Media rasmi Iran melaporkan bahawa Khamenei ‘sedang menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dan berada di pejabatnya”.

“Serangan pengecut ini berlaku pada awal pagi hari Sabtu,” kata media rasmi itu.

Pasukan Pengawal Revolusi Iran dalam satu kenyataan berkata, “Kami telah kehilangan seorang pemimpin agung dan kami sedang berkabung, seorang pemimpin yang unik dari segi kesucian rohani, kekuatan iman, kepintaran dalam mengurus hal ehwal, keberanian menghadapi yang angkuh dan jihad di jalan Allah.”

BERITA LANJUT MENYUSUL