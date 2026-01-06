Pork free, Muslim friendly & halal Jakim – banyak bezanya!

Luahan seorang ibu tentang halal yang disederhanakan

Isu halal hari ini semakin keliru, bukan kerana hukum berubah, tetapi kerana bahasa dan kefahaman kita yang semakin disederhanakan. Di meja makan, istilah ‘pork free’ dan ‘Muslim friendly’ semakin kerap digunakan seolah-olah ia setara dengan halal. Ia diulang dalam menu, promosi, dan perbualan harian sehingga perlahan-lahan membentuk persepsi baharu: asalkan tiada babi, maka ia dianggap selamat dan boleh diterima.

Sedangkan bagi sebahagian orang—terutama seorang ibu—halal bukan sekadar apa yang tidak dimakan, tetapi apa yang dijaga sejak awal kehidupan. Ia bermula sebelum anak mengenal rasa, sebelum tahu memilih, dan sebelum mampu bertanya. Disiplin itu dibina dalam diam, konsisten, dan sering tanpa pujian. Halal, bagi ibu, bukan reaksi terhadap trend, tetapi prinsip yang mendahului segala pilihan.

Luahan ibu ini juga bukan tentang menolak niat baik anak-anak yang ingin membelanja atau menggembirakan. Ia tentang rasa tidak dihormati apabila prinsip hidup yang dijaga bertahun-tahun dianggap boleh dirunding dalam lima minit. Bagi ibu ini, perkara syubhah bukan isu kecil yang boleh dipujuk dengan ayat ringkas atau contoh orang lain. Halal baginya ialah ketenangan hati yang lahir daripada keyakinan, bukan hasil perdebatan segera.

Dalam perbincangan soal halal hari ini, sering berlaku pergeseran senyap antara generasi. Anak-anak yang hidup dalam dunia global melihat pilihan makanan sebagai pengalaman—sesuatu yang boleh dicuba, dikongsi, dan diraikan. Ibu pula melihat makanan sebagai amanah—sesuatu yang perlu diteliti, ditapis, dan dijaga. Perbezaan ini jarang dibincangkan secara jujur, lalu ia muncul dalam bentuk konflik kecil di meja makan.

Apa yang dianggap fleksibel oleh anak-anak, dilihat sebagai pengabaian oleh ibu. Bukan kerana ibu tidak memahami perubahan zaman, tetapi kerana dia memahami harga sebuah kelonggaran. Setiap kali prinsip halal dipermudahkan, ada rasa bimbang yang tidak terucap—bimbang kebiasaan kecil hari ini menjadi kelalaian besar esok hari. Bimbang sempadan yang dulunya jelas, kini semakin kabur tanpa disedari.

Lebih menyedihkan apabila ketegasan itu ditafsir sebagai sikap kolot. Seolah-olah berpegang pada halal yang jelas bermaksud menolak kemodenan. Hakikatnya, disiplin tidak pernah lapuk. Yang berubah hanyalah kesabaran manusia dalam menjaga prinsip apabila segalanya mahu dipercepat dan dipermudahkan.

Halal bukan sekadar tiada babi

Kekeliruan paling biasa dalam masyarakat ialah menyempitkan halal kepada ketiadaan babi. Hakikatnya, halal dalam syarak melibatkan keseluruhan rantaian—sumber bahan mentah, cara penyembelihan, pemprosesan, penyimpanan, kebersihan peralatan, serta risiko pencemaran silang. Setiap peringkat ini membawa implikasi hukum yang tidak boleh dipadam hanya dengan satu ayat, ‘Kami pork free’.

Begitu juga istilah ‘Muslim friendly’. Ia lebih bersifat pemasaran, bertujuan memberi keselesaan asas kepada pelanggan Muslim, tetapi tidak semestinya mematuhi piawaian halal yang ketat. Dalam banyak kes, istilah ini digunakan tanpa sebarang pengesahan rasmi. Maka apabila logo halal yang sah tiada, ia bukan isu remeh, tetapi petunjuk jelas bahawa proses itu belum disahkan secara syarak.

Masalah sebenar muncul apabila istilah-istilah ini digunakan secara longgar dan berulang. Lama-kelamaan, masyarakat mula menganggapnya sudah mencukupi. Apa yang pada awalnya bersifat pengecualian akhirnya menjadi kebiasaan. Di sinilah berlakunya penghakisan kefahaman—bukan kerana niat jahat, tetapi kerana kekeliruan dibiarkan normal dan tidak lagi dipersoalkan.

Syubhah bukan ruang kompromi pantas

Ada perkara dalam hidup yang boleh dirunding, dan ada yang tidak. Bagi ibu ini, syubhah termasuk dalam kategori yang tidak boleh dipercepatkan keputusannya. Ia bukan soal keras kepala, tetapi soal ketenangan hati. Perkara yang meragukan tidak akan bertukar menjadi yakin hanya kerana hujahnya disampaikan dengan yakin atau disokong majoriti.

Dalam dunia serba pantas, kita terbiasa membuat keputusan segera. Namun soal halal dan haram menuntut masa, ilmu, dan disiplin. Ia bukan keputusan spontan, tetapi hasil kebiasaan yang dibina lama. Bagi ibu ini, masa puluhan tahun menjaga halal tidak boleh dipadam dengan pujukan singkat atas nama keseronokan atau kemudahan.

Tambahan pula, realiti hari ini menunjukkan pilihan makanan sangat luas. Jika terdapat ratusan alternatif yang jelas statusnya, mengapa perlu memilih yang meragukan? Soalan ini tidak bertujuan menghukum, tetapi mengajak berfikir: adakah kita benar-benar terdesak, atau sekadar mahu mengikut arus tanpa menilai kesannya?

Ibu, amanah, dan emosi yang sering disalah tafsir

Marah seorang ibu sering disalah tafsir sebagai emosi berlebihan. Hakikatnya, kemarahan itu lahir daripada rasa amanah. Ibu ini bukan marah kerana dipengaruhi sesiapa, tetapi kerana dialah yang menyuap, menjaga, dan memastikan anak-anaknya membesar dengan makanan yang diyakini halal.

Bagi seorang ibu, makan bukan isu kecil. Ia berkait dengan kesihatan, pembentukan akhlak, dan keberkatan hidup. Maka apabila prinsip ini dipandang ringan, rasa kecewa itu wajar. Ia bukan kemarahan kosong, tetapi reaksi terhadap nilai yang dilanggar selepas sekian lama dipertahankan.

Dalam dunia yang meraikan pengalaman kulinari, ulasan tular, dan trend makanan, pendirian ini mungkin kedengaran asing. Namun bagi ibu ini, makan bukan untuk keseronokan. Ia keperluan asas untuk meneruskan hidup, dan kerana itulah ia mesti bersih daripada keraguan.

Menghormati prinsip lebih besar daripada niat baik

Niat baik tidak pernah dipertikaikan. Namun niat baik tanpa kefahaman boleh melukakan. Menghormati orang tua—atau sesiapa sahaja—bermakna memahami sempadan prinsip mereka. Halal yang dijaga dengan penuh disiplin tidak sepatutnya dipujuk untuk dilonggarkan demi keselesaan sesaat.

Dalam masyarakat majmuk hari ini, perbezaan tahap kehati-hatian wajar diraikan, bukan dipersoalkan. Ada yang memilih longgar, ada yang memilih tegas, dan kedua-duanya lahir daripada latar pengalaman yang berbeza. Namun menghormati pilihan orang lain adalah asas hidup bersama yang matang, lebih-lebih lagi apabila ia berkait dengan prinsip agama.

Isu halal, pork free, dan Muslim friendly bukan soal memilih siapa lebih alim. Ia soal kejujuran terhadap istilah dan keikhlasan menghormati prinsip. Selagi halal disederhanakan menjadi slogan, kekeliruan akan terus berlaku.

Mungkin sudah tiba masa kita berhenti bertanya, ‘Kenapa tak boleh?’ dan mula bertanya, ‘Kenapa perlu?’ Kerana dalam banyak hal—termasuk soal makan—menghormati prinsip seseorang adalah bentuk kasih sayang yang paling asas, dan paling matang.

Mohamed Nasser Mohamed adalah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.