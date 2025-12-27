Bila makanan jadi warisan dunia

Pengiktirafan sebuah kota atau hidangan oleh Unesco sering dianggap simbolik, sekadar satu lagi label antarabangsa untuk tujuan promosi budaya atau pelancongan. Namun dalam konteks makanan, pengiktirafan ini membawa makna yang jauh lebih mendalam. Ia pengiktirafan terhadap cara hidup, sistem sosial dan memori kolektif yang terbina di sekeliling dapur, meja makan dan rutin harian masyarakat.

Makanan bukan sekadar apa yang dimakan, tetapi bagaimana ia disediakan, siapa yang menyediakan, dan dalam konteks apa ia dikongsi. Apabila Unesco mengiktiraf sesuatu makanan tradisi, yang diraikan bukan hanya rasa tetapi keseluruhan ekosistem yang menjadikannya relevan dan terus hidup dalam kehidupan seharian. Dalam erti kata lain, pengiktirafan ini mengikat makanan dengan manusia, bukan dengan pasaran semata-mata.

Pengiktirafan terbaharu terhadap bandar gastronomi dunia, termasuk beberapa bandar di Asia, mengukuhkan kedudukan makanan sebagai aset budaya global. Namun bagi Malaysia, contoh-contoh luar ini lebih berfungsi sebagai cerminan. Persoalan utama bukan siapa tersenarai, tetapi sejauh mana kita memahami dan mengurus makna pengiktirafan apabila makanan tempatan diangkat ke pentas dunia.

Dalam banyak budaya, termasuk di Malaysia, makanan tradisional dibentuk oleh kesabaran, pengetahuan turun-temurun dan kefahaman terhadap alam serta masyarakat. Proses memasak yang perlahan, penggunaan teknik lama, dan penyesuaian resipi mengikut keperluan setempat mencerminkan falsafah hidup yang tidak boleh dipisahkan daripada nilai budaya.

Falsafah ini semakin terancam apabila makanan mula dilihat semata-mata sebagai produk ekonomi. Apabila kelajuan, kecekapan dan keuntungan menjadi ukuran utama, nilai tidak bertulis yang membentuk warisan makanan mula terhakis. Dalam konteks ini, pengiktirafan Unesco sepatutnya berfungsi sebagai peringatan bahawa makanan tradisional memerlukan ruang, masa dan ekosistem sokongan untuk terus bertahan.

Di Malaysia, banyak amalan memasak tradisional masih bergantung pada ingatan, pemerhatian dan latihan tidak formal. Resipi jarang ditulis secara sistematik, sebaliknya diwariskan melalui rutin harian di dapur rumah atau gerai kecil. Apabila rantaian pewarisan ini terputus, bukan sahaja satu hidangan yang hilang, tetapi satu sistem pengetahuan yang sukar diganti, termasuk kefahaman tentang bahan tempatan, musim dan teknik penyediaan yang sesuai dengan konteks setempat.

Makna di sebalik pengiktirafan

Pengiktirafan Unesco, sama ada melalui status ‘Warisan Budaya Tidak Ketara’ atau rangkaian bandar gastronomi, tidak bertujuan mengangkat satu resipi atau satu lokasi secara terpisah. Yang dinilai sejauh mana amalan makanan itu terus hidup, diwarisi dan disokong oleh komuniti setempat dalam konteks sosial yang sebenar.

Namun, pengiktirafan membawa cabaran yang tidak kecil. Perhatian antarabangsa sering mendorong komersialisasi, penyeragaman rasa dan tekanan terhadap pengusaha kecil. Tanpa kerangka dasar yang jelas, makanan yang diiktiraf berisiko berubah menjadi jenama, terpisah daripada komuniti yang melahirkannya.

Dalam banyak keadaan, makanan yang suatu ketika dahulu lahir daripada kesabaran dan ketelitian terpaksa disesuaikan dengan tuntutan pasaran massa. Perubahan ini mungkin meningkatkan keuntungan jangka pendek, tetapi sering mengorbankan keaslian dan nilai budaya yang menjadi asas kepada pengiktirafan tersebut.

Malaysia memasuki perbincangan global ini secara lebih nyata apabila nasi lemak diiktiraf sebagai Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan pada 2022, diikuti laksa pada 2023. Kedua-dua pengiktirafan ini disambut dengan rasa bangga, namun juga membuka ruang kepada persoalan yang lebih mendalam tentang kelangsungan warisan makanan tempatan.

Nasi lemak bukan satu resipi tunggal atau hidangan seragam. Ia hadir dalam pelbagai bentuk — disediakan di rumah, dijual di gerai kecil, dibungkus untuk sarapan pantas, dan diangkat dalam majlis rasmi. Laksa pula mencerminkan kepelbagaian wilayah dan sejarah percampuran budaya, dengan variasi yang berbeza dari satu negeri ke negeri yang lain.

Yang sering terlepas pandang hakikat bahawa kebanyakan nasi lemak dan laksa masih dihasilkan oleh penjaja kecil dan pengusaha keluarga. Mereka berdepan kos bahan mentah yang meningkat, sewaan yang tidak menentu, persaingan daripada rangkaian komersial, serta kekurangan sokongan struktur yang konsisten. Dalam keadaan ini, pengiktirafan antarabangsa tidak semestinya diterjemahkan kepada kesejahteraan di lapangan.

Lebih membimbangkan, ramai generasi muda tidak melihat perniagaan makanan tradisional sebagai pilihan kerjaya jangka panjang. Kerja yang menuntut masa panjang, bermula seawal subuh, dengan pulangan yang tidak menentu, sukar bersaing dengan peluang pekerjaan lain yang dianggap lebih stabil dan berprestij. Tanpa pelapis, warisan makanan berisiko menjadi nostalgia semata-mata.

Tambahan pula, wacana awam mengenai warisan makanan sering terhenti pada tahap kebanggaan simbolik. Kurang dibincangkan persoalan perlindungan ruang niaga, insentif latihan, dokumentasi pengetahuan tradisional dan peranan pihak berkuasa tempatan dalam memastikan ekosistem penjaja terus berfungsi. Dalam konteks bandar yang semakin mahal dan berlapik peraturan, makanan warisan tidak boleh bertahan hanya dengan sentimen atau pujian budaya.

Dalam perbincangan ini, satu aspek yang sering terpinggir soal pendidikan dan kesedaran awam. Warisan makanan jarang dilihat sebagai pengetahuan yang boleh diajar secara sistematik, sama ada melalui institusi latihan, dokumentasi rasmi atau program komuniti. Akibatnya, kefahaman tentang nilai sebenar makanan tradisional sering terhad kepada nostalgia atau sentimen budaya semata-mata. Jika makanan benar-benar mahu dipertahankan sebagai warisan hidup, ia perlu difahami sebagai ilmu — yang boleh dipelajari, dinilai dan diperkembangkan — bukan sekadar kebiasaan yang dibiarkan bergantung kepada ingatan individu atau kesinambungan kebetulan.

Pengiktirafan dan tanggungjawab

Di sinilah jurang antara pengiktirafan global dan realiti tempatan menjadi semakin ketara. Pengiktirafan antarabangsa boleh membuka peluang ekonomi dan meningkatkan imej negara, tetapi ia tidak secara automatik menjamin kelangsungan warisan makanan.

Tanpa sokongan konkrit seperti latihan kemahiran, dokumentasi pengetahuan tradisional, perlindungan terhadap ruang niaga penjaja kecil, dan dasar yang konsisten di peringkat tempatan, warisan makanan berisiko terperangkap dalam bentuk simbolik. Ia diraikan dalam wacana rasmi, tetapi semakin terpinggir dalam kehidupan sebenar.

Nilai sebenar pengiktirafan Unesco diuji bukan pada saat pengumuman dibuat, tetapi pada apa berlaku selepasnya. Sama ada ia mendorong perubahan dasar, meningkatkan kesedaran masyarakat, dan memberi nilai sebenar kepada pengusaha kecil, atau sekadar menjadi bahan kebanggaan sementara.

Daripada nasi lemak yang dimasak seawal subuh hingga semangkuk laksa yang diwarisi resipi tanpa catatan bertulis, makanan di Malaysia ialah arkib hidup masyarakatnya. Selagi ia terus dimasak, dijual dan dikongsi dalam bentuk asal, selagi itulah ia kekal sebagai warisan hidup — bukan nostalgia, tetapi amalan yang terus membentuk identiti hari ini.

Mohamed Nasser Mohamed adalah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.