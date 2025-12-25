Jawi siasat lelaki berpakaian wanita di majlis antarabangsa

Menteri Hal Ehwal Agama, Zulkifli Hasan berkata Jawi diminta untuk ambil tindakan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang sedia ada berdasarkan hasil siasatan yang dijalankan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) diarahkan menyiasat isu tular di media sosial seorang lelaki yang berpakaian menyerupai wanita ketika menghadiri sebuah majlis bertaraf antarabangsa baru-baru ini.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Zulkifli Hasan berkata tindakan berkenaan telah mencetuskan reaksi negatif masyarakat serta disifatkan mencabar sensitiviti agama dan norma budaya di negara ini.

“Dari perspektif Islam, perbuatan menyerupai jantina lain adalah bercanggah dengan syariat dan tidak wajar dinormalisasikan dalam masyarakat,” katanya dalam kenyataan.

Zulkifli berkata Jawi diminta untuk mengambil tindakan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang sedia ada hasil siasatan yang dijalankan itu.

Selain itu, beliau turut mengarahkan Jawi bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) bagi menurunkan kandungan berkaitan yang tersebar di media sosial.

Difahamkan, isu itu membabitkan penganjuran satu majlis yang berlangsung di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 21 Dis lalu.