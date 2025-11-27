Ribut Tropika Senyar: 24 jam kritikal untuk KL, Selangor & Pahang

Ketua Pengarah MetMalaysia, Hisham Anip berkata, hujan sehingga 300mm dijangka berlaku dalam tempoh 24 jam akan datang di Kuala Lumpur, Selangor dan beberapa kawasan di Pahang.

PETALING JAYA : Tempoh 24 jam akan datang dianggap kritikal untuk Kuala Lumpur, Selangor dan beberapa kawasan di Pahang dengan ramalan Ribut Tropika Senyar dijangka melaluinya sebelum bergerak ke seluruh negara.

Ketua Pengarah MetMalaysia Hisham Anip berkata hujan antara 200mm hingga 300mm dijangka direkodkan dalam tempoh itu.

Hujan bagaimanapun dijangka berkurangan pada Ahad apabila ribut bergerak ke Laut China Selatan.

“Ini kali pertama MetMalaysia mengesan ribut seperti ini terbentuk di Selat Melaka,” katanya pada sidang media.

Beliau berkata angin kencang sehingga 50km/j dijangka bermula hari ini dan berterusan sekurang-kurangnya sepanjang 24 jam akan datang.

“Lazimnya Malaysia hanya mengalami kelajuan angin sekitar 10 hingga 20km/j, tetapi Ribut Tropika Senyar menjadi lebih kuat disebabkan suhu air laut yang panas serta keadaan La Niña,” jelas Hisham.

Beliau menasihatkan orang ramai supaya memandu dengan berhati-hati dan menyimpan dokumen penting di tempat yang selamat sepanjang ribut berlaku.

Hisham turut memaklumkan bahawa MetMalaysia sentiasa menyalurkan kemas kini cuaca kepada pihak berkuasa KLIA.

Menurutnya, ribut ini dijangka menjadi lebih kuat mulai Ahad apabila memasuki Laut China Selatan.

MetMalaysia telah mengeluarkan tiga amaran iaitu hujan lebat, angin kencang dan laut bergelora bagi Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Kelantan sehingga 29 November, dengan kemas kini diberikan setiap tiga jam sejak 23 November.

Hisham berkata, hujan lebat juga dijangka menjejaskan seluruh Semenanjung Malaysia sehingga 29 Nov.

Beliau menambah Sabah dan Sarawak tidak akan terkesan dengan ribut itu.

Orang ramai boleh menghubungi talian hotline MetMalaysia di 1-300-22-1638 untuk mendapatkan maklumat lanjut.