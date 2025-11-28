Kes anak anjing mati, NGO tuntut DVS buka semula siasatan

Sekumpulan ahli NGO Pertubuhan Hak Asasi Manusia Global dan Persatuan Kebajikan Haiwan Terbiar Sungai Buloh turun ke ibu pejabat DVS di Putrajaya tuntut keadilan bagi kematian anak anjing yang dibuang di Kuang.

PUTRAJAYA : Pertubuhan Hak Asasi Manusia Global menggesa Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) agar membuka semula kertas siasatan berhubung tindakan membuang anak-anak anjing sehingga mengakibatkan kematiannya di Kuang, Selangor.

Presidennya, S Shashi Kumar berkata, tindakan DVS Shah Alam yang menutup kes itu selepas tiga bulan menyiasat tidak boleh diterima.

“Kita sudah buat aduan sejak 9 Sept lalu (hari kejadian), (kita) ada bukti ada pihak tidak bertanggungjawab buang 11 ekor anjing di dalam tong sampah di Kuang,” katanya kepada FMT di depan ibu pejabat DVS.

“Aduan telah dibuat dan bahan bukti telah diberikan kepada DVS Shah Alam. Laporan polis juga telah dibuat tetapi sehingga kini tiada tindakan diambil … malah kita dimaklumkan kes telah ditutup.”

Terdahulu, Shashi dan 20 ahli NGO tersebut bersama Persatuan Kebajikan Haiwan Terbiar Sungai Buloh berkumpul di depan ibu pejabat DVS di Putrajaya untuk menuntut keadilan bagi kematian anak-anak anjing tersebut.

Kumpulan itu turut membawa bangkai empat daripada 11 anak anjing yang ditemukan di Kuang itu.

Shashi berkata, dalam pertemuan dengan wakil DVS Putrajaya, beliau dimaklumkan kes tersebut ditutup kerana tiada bahan bukti kukuh ditemukan.

DVS Putrajaya bagaimanapun telah mengarahkan DVS Shah Alam untuk membuka semula kes tersebut dan melakukan siasatan lebih menyeluruh, tambahnya.

“Saya sambut baik arahan tersebut dan harap DVS Shah Alam akan menyiasat kes tersebut sehingga pelaku didakwa di mahkamah,” kata Shashi.

Sementara itu, DVS Putrajaya enggan memberi sebarang komen berhubung isu tersebut dengan seorang wakil yang enggan dikenali berkata, kes tersebut telah diserahkan kepada DVS Shah Alam untuk disiasat.