LANGSUNG: TAK RASMI – DAP kalah semua kerusi

PETALING JAYA: Proses pengundian bagi PRN Sabah ke-17 tamat selepas semua pusat mengundi di negeri itu yang kebanyakannya dibuka pada 7.30 pagi ditutup 5 petang tadi.
Seramai 1,784,843 pengundi berdaftar tersenarai dalam daftar pemilih bagi pilihan raya kali ini.
Sebanyak 23 parti bertanding termasuk Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH) dan Warisan.
Turut serta Perikatan Nasional (PN), Upko, Parti Solidariti Tanah Airku (STAR), Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM), Parti Maju Sabah (SAPP).
Ikuti laporan FMT yang dibawakan wartawan Nora Mahpar dan Eilill Easwaran serta jurugambar Muhammad Rabbani Jamian dan Mohd Afizi Ismail.
- TAK RASMI – BN menang di lapan kerusi – DUN Lamag, Usukan, Kunak, Sook, Sukau, Bongawan, Sekong dan Tempasuk.
- TAK RASMI – BN menang di Bongawan menewaskan calon GRS, Anifah Aman, lapor Bernama.
- TAK RASMI – Arthur Kurup (BN) menang di Sook.
- TAK RASMI – PH tewas di DUN Kapayan, apabila Jannie Lasimbang tumbang di tangan Warisan. Pada 2020, PH menang di kerusi ini.
- TAK RASMI – Salleh Said Keruak (BN) menang kerusi Usukan.
- TAK RASMI – GRS menang DUN Balung dalam pertandingan 11 penjuru.
- PH (Jannie Lasimbang) ketinggalan di Kapayan. Calon Warisan mendahului dengan lebih 1,220 undi. Pada 2020 DAP menang kerusi ini.
- TAK RASMI – Setakat 7 malam GRS menang 21 DUN, Warisan (11), BN (3).
- Warisan (Samuel Wong Tshun Chuen) mendahului di Luyang. Warisan menang kerusi itu pada 2020.
- TAK RASMI – BN menang di DUN Kunak, menewaskan Norazlinah Arif yang mempertahankan kerusi ini atas tiket GRS. Pada 2020, Warisan menang di kerusi ini.
- Warisan (Justin Wong) mendahului di Sri Tanjong. Warisan menang kerusi itu pada 2020.
- TAK RASMI – Upko menang di DUN Kadamaian menerusi Presiden Ewon Benedick. Pada 2020, Upko menang di kerusi ini.
- TAK RASMI – Warisan menang di DUN Likas, menumbangkan PH. Pada 2020, PH menang di kerusi ini.
- PH ketinggalan di DUN Likas, di belakang Warisan yang mendahului dengan lebih 1,500 undi. Pada 2020, PH menang di sini.
- TAK RASMI – GRS menang di DUN Labuk.
- TAK RASMI – BN (Jafry Ariffin) menang di DUN Sukau. Pada 2020, BN menang di kerusi ini.
- TAK RASMI – Warisan menang di DUN Senallang menerusi Presiden Shafie Apdal.
- TAK RASMI – Pengerusi PN Sabah Ronald Kiandee tewas di Sugut kepada calon GRS James Ratib.
- BN menang di Sekong, menewaskan Diana Diego @ Yusrina Sufiana daripada GRS yang juga isteri kepada Pandikar Amin Mulia. Pada 2020, kerusi itu dimenangi Warisan.
- TAK RASMI – Warisan menang di Elopura, Tanjung Aru, Tanjong Papat, Luyang, Bugaya dan Sri Tanjong.
- GRS (Amirshah Yaakub) mendahului di Sungai Sibuga. BN menang kerusi itu pada 2020.
- TAK RASMI: GRS menang sembilan kerusi, merangkul Kuamut, Banggi, Pintasan, Membakut, Karanaan, Kemabong, Sungai Manila and Apas, serta Sulaman menerusi Pengerusi Hajiji Noor.
- BN berjaya mempertahankan Lamag menerusi Bung Moktar Radin.
- Warisan (Junz Wong) mendahului di Tanjung Aru dengan kira-kira 800 undi. Pada 2020, Warisan menang di sini.
- GRS (Samad Jambri @ Jamri) mendahului di Labuk. PN menang kerusi itu pada 2020.
- GRS (Hazem Mubarak Musa) mendahului di Sungai Manila. BN menang kerusi itu pada 2020.
- TAK RASMI – GRS (Masiung Banah) menang di DUN Kuamut. Pada 2020, Masiung menang di sini sebagai calon bebas.
- TAK RASMI – Warisan menang di DUN Bugaya. Pada 2020, Warisan menang di sini.
- TAK RASMI – GRS (Arifin Arif) menang di DUN Membakut. Pada 2020, PN menang di sini.
- GRS mendahului di Telupid dengan lebih 1,000 undi. Pada 2020, PBS menang di kerusi ini.
- TAK RASMI – Calon GRS Masiung Banah kekalkan kemenangan di DUN Kuamut.
- BN (Jafry Ariffin) mendahului di Sukau. BN menang kerusi itu pada 2020.
- GRS (James Ratib) mendahului persaingan di DUN Sugut dengan lebih 2,100 undi, ditentang PN (Ronald Kiandee). Pada 2020, Ratib menang di sini atas tiket BN.
- BN (Bung Moktar Radin) mendahului di Lamag. BN menang kerusi itu pada 2020.
- BN mendahului di Sukau dengan lebih 1,990 undi. Pada 2020, BN menang di kerusi ini.
- BN (Mohd Zharif Aizat Samsudin) mendahului di Sekong. Warisan menang kerusi itu pada 2020.
- TAK RASMI – GRS (Pandikar Amin Mulia) menang di DUN Pintasan. Pada 2020, GRS menang kerusi ini.
- GRS mendahului di Sulaman, Karanaan, Kemabong, Sungai Manila, dan Apas. GRS menang di Sulaman, Karanaan dan Apas ada 2020, manakala BN sedang pertahan Sungai Manila.
- GRS (Pandikar Amin Mulia) mendahului di Pintasan. PN menang kerusi itu pada pada 2020.
- Warisan (Justin Wong) mendahului di Sri Tanjong. Pada 2020, Wong menang atas tiket DAP.
- TAK RASMI – GRS menang di DUN Banggi menerusi Mohammad Mohamarin, dalam pertandingan 12 penjuru.
- Bekas pemain bola sepak Sabah Jekerison Kilan dari Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) mendahului di Nabawan. Jekerison menerima 70 undi, BN (62), GRS (48), Warisan (6), Upko (5), STAR (3), PN (1).
- Yamani Hafez Musa dari PH mendahului di DUN Sindumin.
- GRS (Rubin Balang) mendahului persaingan di Kemabong, dalam pertandingan dengan PH (Noorita Sual). GRS peroleh 446 undi manakala PH raih 434 undi. Pada 2020, Rubin menang sebagai calon bebas.