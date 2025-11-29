Tokoh ternama Sabah yang menang, kalah setakat ini

MENANG: Hajiji Noor, Bung Moktar Radin, Shafie Apdal, Ewon Benedick, Jeffrey Kitingan, Salleh Said Keruak. KALAH: Pandikar Mulia Amin, Anifah Aman.

PETALING JAYA : Keputusan awal PRN Sabah menunjukkan beberapa tokoh ternama kalah manakala yang lain dijangka mengekalkan kerusi mereka untuk sepenggal lagi.

Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Hajiji Noor, dan rakan sejawatnya daripada Barisan Nasional, Bung Moktar Radin, dikatakan memperoleh kemenangan selesa masing-masing di Sulaman dan Lamag.

Begitu juga, Presiden Upko, Ewon Benedick, dan bekas ketua menteri Salleh Said Keruak daripada BN dijangka mempertahankan kerusi Kadamaian serta Usukan.

Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Jeffrey Kitingan, mengekalkan kerusi Tambunan, walaupun partinya bertanding solo selepas menarik diri daripada GRS bulan lalu.

Bekas speaker Dewan Rakyat, Pandikar Amin Mulia, yang juga presiden Usno, gagal memenangi kerusi Pintasan bagi GRS selepas kiraan semula. Ini adalah percubaan kedua Pandikar bertanding di DUN tersebut. Pada 2020, beliau kalah kepada Fairuz Renddan, daripada Bersatu ketika itu.

Isteri Pandikar, Diana Diego @ Yusrina Sufiana, turut kalah di Sekong kepada lawannya daripada BN.

Bekas menteri luar, Anifah Aman yang juga presiden Parti Cinta Sabah kalah di Bongawan dalam percubaan keduanya. Beliau tewas kepada Mohamad Alamin daripada BN, yang kini timbalan menteri luar dan Ahli Parlimen Kimanis.

DAP mencatatkan kekalahan paling besar apabila lapan calon, kebanyakannya tunduk kepada Warisan.

Ini termasuk Ketua DAP Sabah, Phoong Jin Zhe, dan Timbalan, Chan Foong Hin, masing-masing di Likas dan Tanjung Aru.

Phoong sebelum ini adalah menteri negeri manakala Chan Ahli Parlimen Kota Kinabalu dua penggal serta timbalan menteri perladangan dan komoditi.

Turut tewas Ahli Parlimen Sandakan dua penggal daripada DAP, Vivian Wong di Elopura dan bekas Adun Kapayan dua penggal, Jannie Lasimbang, yang gagal mempertahankan kerusi itu bagi penggal ketiga.