Salleh kalah di Usukan kepada Ahli Parlimen Warisan

Bendahari Barisan Nasional Sabah Salleh Said Keruak adalah Adun Usukan selama empat penggal. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Bekas ketua menteri Sabah Salleh Said Keruak kalah kepada Ahli Parlimen Kota Belud dua penggal, Isnaraissah Munirah Majilis di DUN Usukan.

Suruhanjaya Pilihan Raya berkata, Isnaraissah daripada Warisan menang kerusi itu dengan 6,292 undi, majoriti 442 undi ke atas Salleh yang memperoleh 5,850 undi.

Salleh yang juga bendahari BN Sabah mewakili Usukan selama empat penggal.

Beliau berjaya mempertahankan kerusi itu pada 2020 dengan majoriti 4,298 undi.

Pada PRU 2018, Isnaraissah menewaskan Salleh dalam perebutan kerusi Parlimen Kota Belud.

Isnaraissah mengekalkan kerusi itu pada pilihan raya 2022 dengan mengalahkan seorang lagi tokoh besar Umno Sabah, Abdul Rahman Dahlan dengan majoriti 4,582 undi.