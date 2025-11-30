Upko keluar PH buah hasil tetapi nasib STAR berbeza tanpa GRS

STAR diketuai Jeffrey Kitingan, KDM oleh Priscella Peter (KDM) dan Upko diterajui Ewon Benedick semuanya bertanding PRN kali ini tanpa bentuk sekutu rasmi, menyebabkan pertembungan banyak penjuru di beberapa kerusi di mana ketiga-tiga parti itu mengharapkan sokongan pengundi terutama Kadazandusun Murut.

PETALING JAYA : Keputusan Upko keluar daripada Pakatan Harapan (PH) sebelum PRN Sabah dilihat membuahkan hasil, apabila parti tempatan itu berjaya menggandakan bilangan Adun daripada satu kepada tiga.

Presiden Upko Ewon Benedick mengekalkan kerusi Kadamaian dengan selesa melalui majoriti kukuh 9,672 undi, meskipun bertanding tanpa sokongan PH atau Barisan Nasional (BN).

Beliau memenangi kerusi itu pada 2018 ketika Upko bersama BN, dan mempertahankannya dalam PRN 2020 ketika partinya bersekutu dengan PH dan Warisan.

Timbalan Presiden Upko Peter Donald Mojuntin turut mencatat kemenangan penting dengan merampas kerusi Moyog yang sebelum ini dipegang Warisan, manakala bekas presiden Upko Wilfred Madius Tangau menang di Tamparuli. Kedua-dua mereka menang dengan majoriti lebih 2,000 undi.

Ini merupakan pencapaian mengagumkan bagi Upko, yang meninggalkan PH hanya beberapa hari sebelum hari penamaan calon. Sebelum ini, parti itu hanya memegang satu kerusi, iaitu Kadamaian yang disandang Ewon.

Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) pimpinan Jeffrey Kitingan pula tidak menunjukkan prestasi sebaik itu setelah keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah (GRS) bulan lalu sebagai protes terhadap kerjasama gabungan itu dengan PH.

Parti yang bergantung pada sokongan pengundi Kadazandusun Murut itu gagal membuat kemajuan besar di luar kubu tradisinya, malah kehilangan empat kerusi yang dimenanginya pada 2020.

Kitingan menang dengan meyakinkan di Tambunan dengan majoriti 7,311 undi, manakala STAR turut mengekalkan kerusi Bingkor dengan majoriti 5,427 undi.

Bagaimanapun, STAR kehilangan Sook dan Liawan kepada BN; Paginatan kepada Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM); dan Tulid kepada calon bebas Jordan Jude Ellron.

Jordan ialah anak kepada bekas timbalan presiden STAR Ellron Alfred Angin, yang bertanding atas tiket GRS di Sook dan menduduki tempat kedua di belakang calon BN Arthur Joseph Kurup dalam pertandingan lima penjuru.

Timbalan Presiden STAR Kenny Chua tewas di Inanam kepada Warisan manakala ketua penerangannya Anuar Ghani kalah teruk kepada Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun di Karanaan.

Sementara itu, pilihan raya kali ini lebih merugikan KDM apabila ia hampir tersingkir sepenuhnya dengan kebanyakan pimpinan tertingginya tewas, kecuali di Paginatan.

KDM berharap menawan pengundi di kawasan pedalaman Kadazandusun Murut yang dikuasai STAR dan GRS, dengan meletakkan 40 calon. Namun, ia hanya berjaya meraih satu kerusi.

Pemangku Presiden KDM Priscella Peter tewas di Melalap yang sebelum ini dipegang bapanya Peter Anthony, pengasas parti itu yang kini dipenjara atas kesalahan pemalsuan dokumen.

Beliau tewas tipis dengan hanya 525 undi kepada calon PH Jamawi Jaafar, yang sebelum ini bersama GRS.

Timbalan Presiden KDM Wetrom Bahanda turut tewas di Matunggong apabila Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah (PBS) Julita Mojungki berjaya mempertahankan kerusinya.

Namun, parti baharu itu tetap berjaya memenangi kerusi Paginatan, dengan bekas setiausaha tetap perbendaharaan Sabah Rusdin Riman menewaskan calon GRS, BN, STAR dan Warisan untuk menang dengan majoriti 736 undi.

Walaupun hanya enam kerusi berjaya dimenangi oleh tiga parti tersebut secara keseluruhan, ia tetap memberikan mereka kedudukan dalam rundingan pembentukan kerajaan Sabah yang baharu.