Hajiji umum 10 ahli Kabinet Sabah dari 4 parti

Dr Joachim Gunsalam, Masidi Manjun dan Ewon Benedict dilantik sebagai timbalan ketua menteri Sabah.

KOTA KINABALU : Pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah (PBS) Dr Joachim Gunsalam mewakili Ketua Menteri Hajiji Noor mengumumkan senarai penuh Jemaah Menteri negeri membabitkan wakil rakyat daripada Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Upko, Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN).

Bagaimanapun, tiada wakil Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) dan bebas yang menyokong Hajiji pasca PRN Sabah, Sabtu lalu, dilantik menteri penuh.

Pengumuman dibuat di Sri Gaya, kediaman rasmi ketua menteri, selepas beberapa rundingan dalaman parti sejak keputusan rasmi pilihan raya diumumkan semalam.

Joachim, Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun dan Presiden Upko Ewon Benedick dilantik sebagai timbalan ketua menteri.

Berikut senarai penuh menteri, portfolio dan parti diwakili: