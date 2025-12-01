PM umum peranan baharu Tengku Zafrul Rabu ini

Tengku Zafrul Aziz yang dilantik senator pada Disember 2020 akan berundur sebagai menteri pelaburan, perdagangan dan industri. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Perdana Menteri, Anwar Ibrahim akan mengumumkan peranan baharu Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul Aziz pada Rabu.

Beliau berkata, Tengku Zafrul masih mempunyai “tanggungjawab” untuk dipenuhi.

“Beliau tidak boleh lepas begitu saja. Hari terakhirnya 2 Dis dan beliau akan terus bekerja (selepas itu).

“Saya akan umum (peranan baharunya) pada 3 Dis,” katanya selepas melancarkan kenderaan elektrik pertama Perodua di sini.

Jumaat lalu, jurucakap kerajaan, Fahmi Fadzil dilaporkan berkata, Tengku Zafrul akan terus memainkan peranan dalam kerajaan selepas tamat penggal kedua jawatan senatornya.

Bulan lalu, Tengku Zafrul menawarkan diri untuk membantu penggantinya selepas penggal kedua jawatan senatornya tamat. Katanya, beliau sudah memaklumkan hasratnya kepada Anwar dan sedang menunggu keputusan berhubung kepimpinan baharu kementerian itu.

Jawatan senator Tengku Zafrul bermula Disember 2020 dan diperbaharui tahun lalu.

Beliau tidak boleh kekal dalam Jemaah Menteri, kecuali dipilih sebagai Ahli Parlimen dalam pilihan raya akan datang.