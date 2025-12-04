Kes pekebun durian Raub terhadap kerajaan negeri, pihak lain berakhir

Mahkamah Rayuan memerintahkan pekebun durian Raub membayar kos kepada kerajaan Pahang dan agensi negeri Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang RM4,000 setiap seorang.

PUTRAJAYA : Pertikaian undang-undang antara pekebun durian Raub, kerajaan Pahang dan pihak-pihak lain berhubung notis pengusiran, berakhir hari ini.

Panel Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hakim Lim Chong Fong mengetepikan rayuan pekebun terbabit selepas peguam mereka, Brendan Navin Siva, memaklumkan mahkamah kes itu tidak akan diteruskan.

Turut bersidang ialah Hakim Firuz Jaffril dan Ismail Brahim.

Brendan berkata beberapa responden, seperti kerajaan negeri dan agensi negeri Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP), sedang menuntut kos.

Penasihat undang-undang negeri, Abdul Hafiz Razat, berkata kerajaan Pahang menuntut RM80,000 bagi kerja-kerja berkaitan rayuan tersebut.

Lim menyatakan bahawa pekebun itu sebelum ini telah memfailkan permohonan penangguhan, yang telah ditolak, namun mahkamah tidak mengenakan sebarang kos ketika itu.

Peguam PKPP, Fairuz Abdullah, turut berkata bahawa agensi itu meminta jumlah yang sama.

“Kami serahkan kepada budi bicara mahkamah mengenai jumlahnya,” tambahnya.

Lim kemudian memerintahkan pekebun durian berkenaan membayar RM4,000 setiap seorang kepada kerajaan negeri dan PKPP.

Pada 24 April tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan semakan kehakiman pekebun yang mencabar keputusan kerajaan Pahang untuk mengusir mereka dari kebun di Raub, termasuk kawasan di Sungai Ruan, Sungai Chalit dan Sungai Klau.

Mahkamah membuat kesimpulan bahawa pekebun itu telah menceroboh tanah tersebut dan tidak mempunyai hak undang-undang atau hak ekuiti, serta perintah pengusiran kerajaan negeri itu bukanlah bertujuan jahat.

Pekebun itu telah menyatakan hasrat untuk menarik balik rayuan mereka awal tahun ini.