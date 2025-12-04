Shamsul, Albert Tei tiba di mahkamah untuk pendakwaan kes rasuah

Shamsul Iskandar dan Albert Tei tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada 8 pagi tadi untuk didakwa kes rasuah.

KUALA LUMPUR : Bekas setiausaha politik kanan kepada perdana menteri Shamsul Iskandar Mohd Akin dan ahli perniagaan Albert Tei akan didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini.

Mereka masing-masing akan didakwa atas empat pertuduhan hari ini dan satu lagi pertuduhan dibuat di Mahkamah Sesyen Shah Alam esok.

Terdahulu, Shamsul Iskandar dan Albert Tei tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada 8 pagi tadi dibawa menaiki kenderaaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) secara berasingan.

Tei dijangka akan didakwa atas tuduan memberi suapan di bawah Sesyen 17 (b) Akta SPRM 2009 manakala Shamsul pula akan dituduh di bawah Sesyen 17 (a) kesalahan menerima rasuah mengikut akta sama.

Kedua-dua akan didakwa di mahkamah sesyen sama.

Tinjuan FMT juga mendapati terdapat beberapa penyokong Shamsul hadir di mahkamah ini bagi mengikuti prosiding hari ini.

Sebaik tiba di mahkamah Tei turut melaungkan ‘reformati’ sebelum dibalas dengan sorakan kira-kira 10 penyokong Shamsul yang berada di sekitar perkarangan mahkamah.

Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dua lelaki itu akan didakwa atas lima pertuduhan masing-masing menerima dan memberi rasuah.

Beliau berkata, siasatan kes berkenaan telah lengkap dan kedua-dua mereka akan dituduh di mahkamah mengikut Akta SPRM 2009.