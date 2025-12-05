Gantung pegawai terbabit kes tembakan di Melaka, kata peguam

Rajesh Nagarajan berkata keluarga atau peguam tidak dihubungi walaupun laporan polis dibuat Rabu lalu.

PETALING JAYA : Peguam Rajesh Nagarajan berkata Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sepatutnya segera menggantung pegawai terbabit, menubuhkan pasukan petugas khas dan suruhanjaya siasatan diraja ke atas kes tiga lelaki ditembak mati polis di Melaka pada 24 Nov lalu.

Rajesh yang mewakili keluarga tiga lelaki itu, mempertikaikan respons Anwar ke atas insiden itu hari ini dan menggesa siasatan telus.

“Perdana menteri sepatutnya berkata semua yang terbabit dalam kematian tiga lelaki itu akan digantung segera,” katanya.

Terdahulu, Anwar dilapor mengarahkan Ketua Polis Negara Khalid Ismail menjalankan siasatan telus ke atas kematian itu dan beliau tidak akan campur tangan dalam siasatan ke atas kematian tahanan atau tembakan polis.

Katanya, kerajaan tidak akan melindungi tindakan, termasuk oleh polis yang bertentangan proses negara hukum.

Anwar berkata aduan berhubung perkara bercanggah proses dan prosedur ditetapkan perlu disiasat secara telus serta terbuka.

Polis Melaka pada mulanya menyiasat insiden itu atas cubaan membunuh selepas Ketua Polis, Dzulkhairi Mukhtar, mendakwa tiga individu itu perompak bersiri yang menyerang seorang pegawai dengan parang.

Tetapi, peguam mewakili peguam M Puspanathan, 21, T Poovaneswaran, 24, dan G Logeswaran, 29, mendakwa tiga lelaki itu dibunuh ‘execution style’ berdasarkan bukti audio serta forensik.

Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sudah mengambil alih kes itu selepas menerima laporan polis keluarga tiga lelaki terbabit.

Rajesh turut kelajuan siasatan dengan berkata keluarga atau peguam mereka tidak dihubungi walaupun laporan polis dibuat Rabu lalu.

“Bagaimana polis menyiasat kes ini tanpa bercakap dengan peguam atau keluarga?” soalnya sambil berkata pasukan peguam akan menyerahkan rakaman audio kepada Bukit Aman pada 10.30 pagi esok dan berharap polis akan memulakan siasatan.