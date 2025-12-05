Hospital Kota Tinggi diam berkait rekod perubatan pelatih Palapes, mahkamah diberitahu

Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Hakim Bhupindar Singh Gurcharan Singh Preet mempersoalkan Jabatan Peguam Negara tidak membantu keluarga mendapatkan dokumen itu.

SHAH ALAM : Keluarga pelatih Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (Palapes) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai Syamsul Haris Shamsudin, mempersoalkan tindakan Hospital Kota Tinggi di Johor yang terus berdiam diri berhubung permintaan mereka untuk mendapatkan laporan bedah siasat awal dan rekod perubatan.

Peguam mereka, Naran Singh, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau hanya menerima salinan disahkan laporan bedah siasat pertama daripada pegawai penyiasat pada 10.40 malam semalam.

“Dalam permohonan kami, kami meminta pihak hospital memberikan laporan bedah siasat pertama serta salinan nota daripada unit kecemasan hospital. Kami mahu mahkamah mengarahkan hospital menyerahkan dokumen tersebut,” katanya.

Naran turut memaklumkan Hakim Bhupindar Singh Gurcharan Singh Preet bahawa beliau telah menghantar banyak surat kepada pihak hospital tetapi tidak menerima sebarang maklum balas.

Hakim kemudian bertanya kepada Timbalan Pendakwa Raya Raja Zaizul Faridah Raja Zaharudin mengapa Jabatan Peguam Negara (AGC) tidak membantu keluarga itu mendapatkan dokumen berkenaan, sambil menambah, beliau tidak melihat sebarang masalah terhadap permintaan tersebut.

Raja Zaizul menjawab bahawa beliau akan mendapatkan arahan lanjut daripada AGC.

Mahkamah kemudian menetapkan 12 Dis untuk sebutan kes.

Minggu lalu, Naran memberitahu media bahawa pemeriksaan bedah siasat kedua ‘menunjukkan bahawa si mati mengalami kecederaan serius di bahagian leher ketika masih hidup’, menunjukkan bahawa maklumat yang diterima Menteri Pertahanan Khaled Nordin, adalah tidak tepat.

Naran merujuk kepada kenyataan Khaled pada 13 Ogos bahawa laporan awal bedah siasat tidak menemui sebarang kecederaan akibat penderaan fizikal, walaupun laporan penuh dijangka diperoleh dalam tempoh dua bulan.

Pada Selasa, AGC mengklasifikasikan kes Syamsul sebagai kes bunuh dan mengarahkan polis membuka siasatan berhubung kematiannya.

Syamsul, 22, meninggal dunia pada 28 Julai dalam keadaan yang tidak jelas ketika menjalani latihan di Lapang Sasar Imunisasi Tempur, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat di Ulu Tiram, Johor

Beliau dilaporkan mengalami sawan sebelum meninggal dunia dan kes itu pada awalnya diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Namun, ibunya, Ummu Haiman Bee Daulatgun, mendakwa tubuh anaknya mempunyai kesan lebam dan kecederaan yang lebih konsisten dengan serangan fizikal dan bukannya akibat sawan.

Pada 26 Ogos, Mahkamah Tinggi mengarahkan mayat Syamsul digali semula bagi tujuan bedah siasat kedua selepas permohonan dibuat oleh ibunya.