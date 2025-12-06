Budak 5 tahun lemas mandi kolam

Ketua Polis Negeri Sembilan Alzafny Ahmad berkata mangsa dikatakan mandi bersama rakan, sebelum tiba-tiba hilang daripada penglihatan bapanya. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang kanak-kanak perempuan lima tahun dipercayai lemas ketika mandi di kolam renang sebuah rumah kelab di Lenggeng, Seremban, hari ini.

Ketua Polis Negeri Sembilan, Alzafny Ahmad, berkata berlangsung majlis penyampaian hadiah sebuah tadika di rumah kelab itu ketika kejadian pada 12.15 tengah hari tadi.

Menurutnya, Nur Dhiya Azzalea Noor Muhamad dikatakan mandi bersama rakan, sebelum tiba-tiba hilang daripada penglihatan bapanya.

“Pengadu menemui anaknya tidak bergerak dalam kolam dan bantuan pernafasan kecemasan (CPR) diberikan orang awam,” katanya menurut Harian Metro.

Beliau berkata, mangsa diberikan rawatan segera setibanya di Hospital Tuanku Jaafar pada 1.06 tengah hari tadi, tetapi disahkan meninggal dunia oleh doktor bertugas.

Buat masa ini, katanya, kes diklasifikasikan mati mengejut, tetapi siasatan lanjut masih dijalankan dan meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi.