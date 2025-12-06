PN tak campur tangan kes projek Fidlot Ahli Parlimen Padang Serai

Takiyuddin Hassan berkata beliau berharap Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasrudin diberi hak yang sewajarnya.

PETALING JAYA : Perikatan Nasional (PN) menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) susulan kes Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasrudin berkait projek usaha sama ternakan lembu kerajaan Kedah.

Ketua Whip PN, Takiyuddin Hassan, berkata pihaknya tidak campur tangan dalam isu berkenaan dan enggan mengulas lanjut.

“Kita tidak campur urusan ini sebaliknya menyerahkan kepada proses perundangan.

“Kita mengambil pendekatan seseorang itu tidak bersalah selagi belum dibuktikan bersalah di mahkamah.

“Dalam kes ini kita terbuka dan turut berharap Ahli Parlimen Padang Serai berkenaan turut diberi hak yang sewajarnya ,” katanya, menurut Berita Harian.

Terdahulu, Azman yang mengesahkan penahanannya mengakui akan dituduh di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada Isnin ini.

Beliau berkata, pertuduhan akan dihadapinya di bawah Seksyen 53(3) Akta SPRM 2009 berkait satu projek usahasama ternakan lembu kerajaan Kedah didakwanya mempunyai unsur ‘pengaruh politik’.

Sumber SPRM sebelum itu memaklumkan seorang Ahli Parlimen ditahan berkaitan kes melibatkan usahasama ternakan lembu milik kerajaan Kedah.

Menurutnya, siasatan dijalankan sejak Februari lalu melibatkan dakwaan penerimaan kira-kira RM400,000 sebagai balasan membantu mendapatkan hak penggunaan tanah untuk projek fidlot.