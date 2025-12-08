Ahli Parlimen Padang Serai mengaku tak salah subahat rasuah

Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin (tengah) tiba di Mahkamah Sesyen Shah Alam untuk menghadapi pertuduhan pagi ini.

SHAH ALAM : Ahli Parlimen Padang Serai, Azman Nasrudin mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan bersubahat rasuah berkaitan sebuah projek fidlot.

Azman, 53, membuat pengakuan itu di depan Hakim Mahkamah Sesyen di sini, Nasir Nordin.

Beliau didakwa bersubahat dengan Amar Assuat Abu Bakar yang dituduh menerima RM400,000 daripada ahli perniagaan, Hassanaim Fauzi sebagai upah membantunya mendapatkan sebuah projek usahasama ternakan lembu fidlot di Ladang Fidlot Kedah Agro daripada Kedah Agro Holding Berhad (KAHB).

Azman didakwa mengarahkan ketua pegawai eksekutif KAHB mengeluarkan surat tawaran kepada Hassanaim untuk projek itu.

Beliau didakwa mengikut Seksyen 28(1)(c) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009, yang dibaca bersama Seksyen 16(a)(A) akta sama.

Azman didakwa melakukan kesalahan itu di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi pada 23 Jun 2020.

Sementara itu, Amar mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM400,000 daripada Hassanaim berhubung projek sama.

Lelaki berusia 41 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 16(a)(A) Akta SPRM 2009. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi antara 20 Jun 2020 dan 23 Jun 2020.

Nasir menetapkan ikat jamin RM75,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh dan mengarahkan pasport mereka diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai.

Azman dan Amar turut diarah melaporkan diri di pejabat SPRM berhampiran setiap bulan.

Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 17 Jan depan.

Peguam N Surendran, Sasha Lyna Abdul Latif dan Nizamuddin Hamid mewakili Azman, manakala R Yogananthan mewakili Amar.

Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya, Muaz Ahmad Khairuddin.