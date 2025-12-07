Budak 4 tahun lemas dalam kolam inap desa

Menurut polis, kes terbabit diklasifikasikan sebagai mati mengejut. (Gambar Envanto Elements)

PETALING JAYA : Seorang kanak-kanak lelaki empat tahun ditemukan lemas dalam kolam sedalam kira-kira 1.5 meter di sebuah inap desa di Port Dickson, malam tadi.

Ketua Polis Port Dickson, Maslan Udin, berkata polis menerima makluman kejadian oleh Bahagian Kecemasan Hospital Tuanku Ja’afar (HTJ) Seremban.

Katanya, mangsa disahkan meninggal dunia pada 8.40 malam.

“Mangsa menerima rawatan awal di Hospital Port Dickson sebelum dipindahkan ke Unit Rawatan Rapi Pediatrik (PICU) HTJ kira-kira 6 petang,” katanya dalam kenyataan, lapor Bernama.

Katanya, kes terbabit diklasifikasikan sebagai mati mengejut.