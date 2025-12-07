Jangan jadikan gajet ‘pengasuh’ anak, nasihat menteri

Nancy Shukri berkata Malaysia tidak perlu menggubal undang-undang baharu mengenai penggunaan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak tetapi perlu memperkukuh penguatkuasaan dan mendidik masyarakat.

LUNDU : Trend menjadikan telefon pintar dan gajet sebagai ‘pengasuh’ kanak-kanak, harus ditangani berikutan kebimbangan terhadap kesan negatif pendedahan awal kepada peranti digital itu.

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Nancy Shukri, berkata penggunaan telefon pintar untuk mendiamkan atau menenangkan anak bukan sahaja menjejaskan emosi dan sosial mereka, malah berisiko mendedahkan kanak-kanak kepada kandungan tidak sesuai jika tidak dipantau sebaiknya.

“Malaysia sebenarnya telah mempunyai undang-undang dan peraturan berkaitan kawalan penggunaan peranti pintar dalam kalangan kanak-kanak, namun pelaksanaannya masih memerlukan pengukuhan melalui peningkatan kesedaran ibu bapa serta penglibatan pelbagai pihak.

“Isu ini bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang perubahan budaya dalam mendidik anak-anak. Telefon tidak boleh dijadikan pengasuh. Ia harus digunakan secara terkawal dan berhemah,” katanya kepada pemberita selepas majlis penutupan Karnival Sambutan Hari Kanak-kanak di Kampung Sempadi di sini hari ini.

Nancy berkata langkah diambil Australia dengan melarang penggunaan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak berusia 16 tahun ke bawah turut menjadi rujukan, namun Malaysia tidak perlu menggubal undang-undang baharu kerana peruntukan sedia ada sudah mencukupi.

“Tumpuan kini adalah untuk memperkukuh penguatkuasaan dan mendidik masyarakat agar lebih bertanggungjawab dalam mengurus penggunaan gajet dalam kalangan kanak-kanak,” katanya.