Gelombang monsun kedua: Rakyat Perak diminta waspada

Gelombang kedua banjir dijangka berlaku dalam tempoh dua minggu bermula hari ini, menurut laporan. (Gambar Bernama)

IPOH : Rakyat Perak diingatkan supaya berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan gelombang kedua Monsun Timur Laut (MTL), yang dijangka berlanjutan sehingga Mac depan.

Menteri Besar Saarani Mohamad menegaskan setiap arahan dikeluarkan berdasarkan penilaian risiko menyeluruh oleh jabatan dan agensi berkaitan.

“Orang ramai tidak boleh mengambil mudah keadaan semasa. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan kawasan yang sebelum ini selamat turut terjejas.

“Justeru, kita diminta akur arahan pihak berkuasa bagi memastikan operasi berjalan teratur dan memberi ruang kepada pasukan penyelamat bertindak pantas,” katanya.

Semalam, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menjelaskan gelombang kedua banjir dijangka berlaku dalam tempoh dua minggu bermula hari ini, dengan Pahang dan Johor antara negeri yang dijangka terjejas.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) turut meramalkan bencana sama akan melanda Sabah dan Sarawak mulai penghujung Disember sehingga Mac tahun depan.

Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Ahmad Suaidi Abdul Rahim berkata Pusat Kawalan Bencana Negeri Perak yang diaktifkan sejak gelombang pertama banjir pada November lalu, akan terus berfungsi bagi tujuan koordinasi merangkumi semua jabatan dan agensi terlibat.

Suaidi berkata pusat berkenaan merupakan platform utama yang menggerakkan aset penyelamat, termasuk anggota, kenderaan, peralatan keselamatan dan sebagainya.

“Untuk banjir kali ini, kita telah bersedia dengan 5,676 anggota keselamatan, 384 kenderaan pacuan empat roda, 97 ambulans, 251 kenderaan berat, 251 bot menyelamat, 1,500 jaket keselamatan serta 4,400 khemah untuk kegunaan di pusat pemindahan sementara.

“Pusat kawalan ini mengkoordinasi semua aset semasa gelombang pertama dan akan terus digunakan bagi memastikan operasi menyelamat mangsa banjir berjalan lancar,” katanya.