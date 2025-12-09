25 penduduk rumah panjang di Bintulu dipindahkan akibat banjir

Pasukan bomba dan penyelamat memindahkan penduduk dari Rumah Panjang Roselind Suang menggunakan bot aluminium ke tempat selamat. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seramai 25 penduduk dari sebuah rumah panjang di Bintulu, Sarawak dipindahkan ke pusat pemindahan sementara (PPS) setakat 5.30 pagi tadi, selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan.

Jurucakap Pusat Gerakan Operasi (PGO) Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) Sarawak berkata, panggilan memohon bantuan pemindahan diterima pada 12.52 tengah malam tadi dan sepasukan anggota yang tiba di lokasi terletak 11km dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu mendapati air naik ke paras berbahaya.

Menurutnya, pasukan itu segera memindahkan 25 penduduk Rumah Panjang Roselind Suang, dengan 12 daripadanya kanak-kanak, menggunakan bot aluminium ke tempat selamat.

“Selepas itu mereka dihantar ke Dewan Suarah Bintulu menggunakan trak,” katanya menurut Harian Metro.

Selain rumah panjang itu, katanya, pemantauan dijalankan di beberapa penempatan kawasan rendah kerana hujan masih turun.