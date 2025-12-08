Majlis Peguam makin terasing dengan ahli, kata peguam

Hanya 15% daripada 25,338 kertas undi yang dikeluarkan dalam pemilihan Majlis Peguam bagi penggal 2026-2027 dikembalikan, paling rendah dalam tempoh lima tahun lalu.

PETALING JAYA : Jurang yang semakin ketara antara peguam dengan Majlis Peguam, ditambah penggunaan berterusan sistem pengundian pos telah menyumbang kepada peratusan keluar mengundi paling rendah dalam pemilihan pimpinan bagi penggal 2026-2027 baru-baru ini, kata beberapa peguam.

Rajsurian Pillai, Goh Cia Yee dan Vince Tan memberitwahu FMT bahawa ramai peguam berasa makin terasing daripada kerja-kerja Majlis Peguam dan tidak pasti sama ada penglibatan mereka mampu membawa perubahan ketara kepada budaya kerja. ww

Rajsurian berkata ramai ahli merasakan pemilihan Majlis Peguam tidak membawa perubahan nyata terhadap amalan, kelewatan mahkamah atau bebanan peraturan.

Katanya, penglibatan majlis yang terhad dengan ahli juga menyebabkan mereka tidak berasa terikat atau terlibat secara peribadi.

“Ahli lebih cenderung untuk mengundi apabila mereka berasa dihargai, didengar dan disokong. Apabila penglibatan berlaku hanya dalam hal pentadbiran, ahli tidak merasakan sebarang kepentingan peribadi terhadap kepimpinan,” katanya.

Mempertahankan status quo

Tan berkata isu-isu asas – pemotongan yuran, gaji rendah dalam kalangan peguam muda, elaun kamar yang rendah dan eksploitasi terhadap peguam daripada latar belakang kelas pekerja – juga tidak menunjukkan banyak kemajuan.

“Majlis memilih untuk mengekalkan status quo supaya tidak menyinggung orang lama. Setiap peguam terpaksa mempertahankan diri dalam profesion yang berorientasikan kapitalisme, yang menggalakkan budaya ‘siapa kuat dia menang’,” katanya kepada FMT.

Goh turut berkata peguam muda sering merasakan keutamaan Majlis Peguam tidak mencerminkan cabaran yang mereka hadapi dalam amalan. “Kebanyakan kami juga terbeban dengan waktu kerja yang panjang dan beban kes yang berat, jadi apa sahaja yang dirasakan jauh daripada perjuangan harian kami mudah diketepikan,” katanya.

Hanya 15% daripada 25,338 kertas undi yang dikeluarkan bagi penggal 2026-2027 dikembalikan, jumlah terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun-tahun sebelumnya, peratusan kertas undi yang dikembalikan adalah 22% pada 2024, 20% pada 2023, 24% pada 2022 dan 27% pada 2021.

Rajsurian dan Goh berkata sistem pengundian pos adalah ketinggalan zaman. Kertas undi dihantar melalui pos kepada ahli, yang perlu menanda sehingga 16 nama dan memulangkan kertas undi tersebut, sama ada melalui pos atau secara fizikal.

“Dalam era di mana hampir setiap aspek amalan dari e-filing hingga pengurusan kes dalam talian adalah digital, kaedah analog ini terasa perlahan, menyusahkan dan tidak selari dengan perkembangan semasa,” kata Rajsurian.

Adakah peguam mengenali calon?

Tan berkata peguam selalunya hanya mengenali sebahagian calon yang bertanding untuk jawatan dalam Majlis Peguam kerana demografi profesion yang pelbagai dan setiap calon mempunyai pengaruh serta rangkaian mereka sendiri.

Rajsurian berkata kelompok individu yang sama juga sering mendominasi kertas undi saban tahun, mewujudkan tanggapan bahawa pilihan raya boleh dijangka dan dikawal oleh blok-blok tertentu.

“Dengan kempen yang terhad dan keterlihatan yang minimum, kebanyakan ahli tidak merasakan hubungan peribadi dengan calon,” katanya.

Tan serta bekas presiden Majlis Peguam George Varughese mencadangkan agar majlis mengambil langkah sewajarnya untuk membolehkan sistem pengundian yang lebih moden. Varughese berkata Majlis Peguam harus terlebih dahulu menangani sikap tidak peduli dalam kalangan peguam terhadap pemilihan.

“Jika sebab-sebab sikap tidak peduli ini tidak ditangani secukupnya, walaupun dengan pengundian dalam talian, jumlah pengundi mungkin tidak meningkat dengan ketara,” katanya.