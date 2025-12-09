PM ucap selamat berjuang kepada kontinjen Sukan SEA

Malaysia menghantar 1,142 atlet disertai 515 pegawai bagi Sukan SEA 2025 manakala APG 2025 melibatkan 236 atlet dan 117 pegawai. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat berjuang kepada kontinjen Malaysia di Sukan SEA 2025 yang bermula secara rasmi di Thailand, hari ini.

“Beraksilah dengan fokus, tenang dan penuh keyakinan. Doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi setiap langkah kalian,” katanya dalam hantaran di media sosial pagi ini.

Sukan SEA 2025 berlangsung mulai hari ini hingga 20 Dis manakala Sukan Para Asean (APG) 2025 dijadual bermula dari 20 hingga 26 Jan depan.

Malaysia menghantar 1,142 atlet disertai 515 pegawai bagi Sukan SEA 2025, manakala APG 2025 melibatkan 236 atlet dan 117 pegawai.

Negara menetapkan sasaran 200 pingat tanpa mengira warna, dengan beberapa acara sukan telah bermula sejak minggu ini.