Penyokong Indira mahu berarak ke PMO selepas kecewa bertemu KPN

Aktivis Arun Dorasamy dan M Indira Gandhi bercakap kepada wartawan di luar ibu pejabat Bukit Aman hari ini.

KUALA LUMPUR : M Indira Gandhi dan penyokongnya merancang berarak ke Pejabat Perdana Menteri (PMO) selepas tidak berpuas hati dengan hasil pertemuan yang lama dinantikan bersama Ketua Polis Negara Khalid Ismail hari ini, kata aktivis Arun Dorasamy.

Bercakap kepada pemberita di luar Bukit Aman, Arun berkata objektif kumpulan itu kekal tidak berubah dan kempen tekanan akan diteruskan.

“Kami akan menggerakkan sokongan dalam masa terdekat dan merancang perarakan ke PMO tidak lama lagi,” katanya.

Beliau mendakwa pertemuan dengan Khalid hari ini tidak menghasilkan sebarang kemajuan.

“Pertemuan hari ini hanya untuk meredakan kami. Dari segi hasilnya, kami masih belum mencapai matlamat kami. Hasil itulah yang kami cari.

“Kami sudah lama menunggu. Niat kami jelas. Kami datang untuk mendapatkan jawapan. Bukannya alasan demi alasan,” katanya.

Arun juga memberi amaran bahawa kumpulan itu akan mempergiat usaha sekiranya polis tidak beri keutamaan dalam menangani perkara tersebut.

“Jika mereka tidak menunjukkan kesungguhan, kami akan meningkatkan usaha kami,” katanya.

Beliau turut menekankan faktor mendesak, memandangkan anak perempuan Indira, Prasana Diksa, semakin meningkat usia.

“Kami ada kira-kira enam bulan, dan kami akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkannya semula sebelum dia mencecah usia 18 tahun,” katanya.

Pertemuan itu susulan himpunan pada 22 Nov lalu, apabila Indira, anak-anaknya yang lain dan lebih 100 penyokong menunggu selama empat jam di luar Bukit Aman dengan harapan untuk bertemu Khalid.

Bagaimanapun, mereka kemudian dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M Kulasegaran bahawa satu pertemuan akan diatur pada tarikh lain.

Prasana, yang merupakan anak bongsu Indira, dibawa pergi oleh bekas suaminya, Riduan Abdullah, pada 2008.

Pada 2018, Mahkamah Persekutuan memerintahkan polis menangkap Riduan dan mengembalikan kanak-kanak itu kepada Indira.