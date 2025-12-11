Badan pemantau puji kemajuan ketara Malaysia dalam siasatan ubah wang 1MDB

Siasatan berkait pengubahan wang meningkat lebih tiga kali ganda berbanding 2015, namun badan pemerhati menekankan sabitan rendah berbanding jumlah pendakwaan. (Gambar Reuters)

KUALA LUMPUR : Siasatan pengubahan wang yang rumit berkaitan (1MDB) merupakan satu pencapaian penting dan menunjukkan peningkatan penyelarasan antara pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang (LEA), Bank Negara Malaysia (BNM), Unit Perisikan Kewangan (FIU), dan Jabatan Peguam Negara (AGC).

Menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dan Kumpulan Asia/Pasifik (APG) mengenai pengubahan wang dalam laporan hari ini, antara 2019 dan Februari 2025, Malaysia telah mendapat semula sejumlah 8.11 bilion euro (RM38.87 bilion) dalam bentuk aset, dengan 75% daripadanya berkaitan kes 1MDB.

Sebahagian besar aset berkaitan 1MDB telah dipulangkan melalui penyelesaian dan tindakan pelucuthakan sivil di luar negara, katanya dalam Laporan Penilaian Bersama (MER) setebal 275 muka surat.

Penilaian bersama FATF dan APG terhadap Malaysia menilai keberkesanan langkah-langkah negara dalam mencegah pengubahan wang, pencegahan pembiayaan keganasan dan pencegahan proliferasi pembiayaan (AML/CFT/CPF) serta tahap pematuhannya terhadap piawaian antarabangsa FATF dalam tempoh lawatan oleh pasukan penilai antarabangsa pada Februari 2025.

Menurut laporan itu, peningkatan siasatan pengubahan wang kepada 2,648 kes, lebih tiga kali ganda daripada jumlah yang dilaporkan dalam MER 2015 Malaysia sebanyak 821, merupakan perkembangan positif.

Daripada 2,648 kesalahan pengubahan wang, penipuan berjumlah 880, pengedaran dadah (781), rasuah (433), penyeludupan (136), jenayah terancang (101), dan lain-lain (317).

Namun, antara 2019 dan Februari 2025, Malaysia mencatatkan 234 pendakwaan dan hanya memperoleh 52 sabitan walaupun jumlah siasatan adalah tinggi.

“Ini mencerminkan kelemahan serius dalam menterjemah siasatan kepada hasil. Isu seperti cabaran dalam mengumpul bukti, had masa yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjalankan siasatan, kekurangan latihan dan pengalaman bagi pendakwa raya serta keutamaan kepada kompaun dan pemulihan aset berasaskan cukai terus mengehadkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang terhadap kesalahan jenayah,” katanya.

Menurut laporan itu, Malaysia menyatakan bahawa usahanya berkaitan mendapatkan semula aset 1MDB telah memindahkan sumber daripada kes lain berdasarkan kepentingan dan kerumitannya.

Antara cadangan utama ialah Malaysia perlu meningkatkan kapasiti dan keupayaan untuk siasatan pengubahan wang haram berkaitan kesalahan utama berisiko sederhana hingga tinggi dan menambah baik pendekatan pendakwaan untuk menyasarkan kesalahan pengubahan wang haram bagi menterjemahkan siasatan kepada keputusan pendakwaan yang lebih berkesan selaras dengan kesalahan utama berisiko tinggi dan sederhana-tinggi.

Malaysia juga perlu meningkatkan latihan untuk penyiasat, pendakwa raya dan hakim berkaitan tipologi dan proses pengubahan wang haram.

“Latihan juga perlu diberikan kepada LEA dan pendakwa raya mengenai risiko pengubahan wang haram berkaitan profil risiko Malaysia termasuk risiko sederhana-tinggi untuk pengubahan wang haram seperti jenayah cukai, pemalsuan, pemerdagangan manusia/penyeludupan migran, eksploitasi seksual, dan jenayah alam sekitar,” katanya.

Katanya, Malaysia perlu meningkatkan kapasitinya untuk menyasarkan sindiket jenayah terancang rentas sempadan peringkat tinggi dan pemudah cara pengubahan wang antarabangsa terutamanya mereka yang terlibat dalam aktiviti itu secara bersendirian atau pihak ketiga.

Selain itu, sebagai negara transit, Malaysia perlu membangunkan dan melaksanakan keupayaan untuk menyiasat pengubahan wang oleh pihak ketiga dan pengubahan wang berasaskan perdagangan, sekali gus meningkatkan keupayaannya untuk mengesan dan menyiasat tipologi pengubahan wang haram tertentu, menurut laporan itu.