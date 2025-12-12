AS pertimbang pemintaan Malaysia untuk ekstradisi Tim Leissner

Bekas pengerusi Goldman Sachs Group Inc Asia Tenggara, Tim Leissner telah mengaku bersalah atas peranannya dalam penipuan 1MDB. (Gambar fail)

PETALING JAYA : Kerajaan Amerika Syarikat (AS) sedang mempertimbangkan permintaan ekstradisi terhadap bekas rakan kongsi Goldman Sachs Tim Leissner dari negara itu berkait peranannya dalam skandal 1MDB, kata Jabatan Peguam Negara.

Jabatan itu berkata langkah tersebut adalah itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan Malaysia untuk menegakkan keadilan dalam salah satu skim penipuan terbesar dalam sejarah moden, yang menyasarkan rakyat Malaysia sebagai mangsa utamanya.

Katanya, permintaan ekstradisi itu dikemukakan pada 14 Ogos tahun lalu, dengan Malaysia mengambil tindakan susulan termasuk mengemukakan dokumen dan maklumat tambahan yang diminta pihak berkuasa AS.

BERITA LANJUT MENYUSUL