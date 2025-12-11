Fuziah terburu-buru umum PH sertai kerajaan Sabah, kata penganalisis

Pengumuman Fuziah Salleh semata-mata bertujuan mengesahkan hak Pengerusi GRS Hajiji Noor untuk membentuk kerajaan baharu, sambil menandakan sokongan daripada PH, yang menerajui kerajaan persekutuan, kata penganalisis Azmi Hassan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Setiausaha agung PKR Fuziah Salleh sepatutnya mendapatkan konsensus sekutu parti dalam Pakatan Harapan (PH) sebelum mengumumkan bahawa gabungan itu menyertai kerajaan Sabah, kata seorang penganalisis politik.

Lee Kuok Tiung dari Universiti Malaysia Sabah berkata PKR sepatutnya mempertimbangkan pandangan komponen bukan terburu-buru membuat pengumuman kepada media walaupun berhak berbuat demikian kerana memenangi satu kerusi di Melalap pada PRN Sabah.

“Beliau sepatutnya mendapatkan konsensus semua parti komponen PH sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan menggunakan nama gabungan,” katanya kepada FMT.

Lee berkata pendirian Fuziah amat berbeza dengan DAP, yang menyeru parti dan gabungan bermuhasabah kepada muhasabah.

Beliau memetik kenyataan Loke Siew Fook selepas kekalahan teruk parti itu dalam PRN Sabah, di mana setiausaha agung DAP terbabit mengambil tanggungjawab penuh dan berikrar untuk mengenal pasti kelemahan parti.

Loke kemudian berkata keputusan itu mencerminkan ‘krisis keyakinan yang serius’ terhadap DAP dan PH dan berjanji untuk bekerjasama rapat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam tempoh enam bulan bagi mempercepatkan reformasi.

“DAP mahu mengkaji punca keputusan pilihan raya yang tidak memihak kepada mereka dan menumpukan kepada penyelesaian isu-isu tersebut, bukannya tergesa-gesa untuk merebut peluang menjadi sebahagian daripada kerajaan,” kata Lee.

Pada sidang media ketika keputusan PRN Sabah masih diumumkan, Fuziah mengumumkan bahawa Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan PH mempunyai bilangan kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri baharu.

Beliau berkata Naib Presiden PKR Amirudin Shari sedang berbincang dengan Pengerusi GRS Hajiji Noor mengenai pembentukan pentadbiran negeri.

Awal minggu ini, Loke mengkritik Fuziah atas pengumuman unilateral itu, menyifatkannya sebagai ‘satu tindakan yang benar-benar salah’.

Katanya, pembentukan kerajaan negeri sepatutnya diumumkan oleh GRS, yang memenangi kerusi terbanyak, bukannya PH.

Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata kekecewaan Loke berpunca daripada kepercayaan bahawa PH tidak sepatutnya berada dalam kerajaan negeri memandangkan prestasi buruknya dalam PRN itu.

Bagaimanapun, katanya, pengumuman tersebut hanya bertujuan mengesahkan hak Pengerusi GRS Hajiji Noor untuk membentuk kerajaan baharu, sambil menyatakan sokongan daripada PH yang menerajui kerajaan persekutuan.

Beliau berkata Barisan Nasional (BN) dan parti-parti Sabah, termasuk Upko, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) dan Parti Solidariti Tanah Airku (STAR), kemudian turut menyatakan sokongan.

“Hajiji memerlukan sokongan itu untuk menstabilkan kerajaan negeri (baharu), memandangkan perbezaan kecil jumlah kerusi antara GRS dan Warisan,” katanya.