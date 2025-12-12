Retorik anti-DAP MCA tak bawa makna, kata penganalisis

MCA, kumpulan pengundi masyarakat Cina Barisan Nasional sejak sekian lama, telah menyaksikan pengaruhnya merosot dengan ketara sejak PRU 2013. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Keputusan MCA untuk tidak bekerjasama dengan DAP pada PRU akan datang bukanlah soal ideologi, sebaliknya kelemahan parti itu sendiri, kata seorang penganalisis, sambil berkata retorik tegas komponen Barisan Nasional (BN) itu akhirnya tidak membawa makna.

Asrul Hadi Abdullah Sani daripada ADA Southeast Asia berkata bahawa walaupun kenyataan Presiden MCA Wee Ka Siong kelihatan bersifat konfrontasi, parti itu tidak mempunyai kekuatan di peringkat akar umbi untuk menyokong pendirian tersebut.

“MCA bergelut untuk membina semula jentera akar umbi yang meyakinkan sejak PRU14. Tanpa keupayaan mobilisasi, kenyataannya lebih bersifat retorik daripada usaha yang benar-benar boleh digerakkan,” katanya kepada FMT.

“Pada masa yang sama, DAP tidak menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan MCA. MCA juga tidak mempunyai insentif untuk memberi isyarat sebaliknya.”

Asrul turut berkata MCA mempunyai kuasa tawar-menawar yang lemah memandangkan ia hanya memenangi dua daripada 44 kerusi Parlimen yang ditandinginya pada PRU15.

“Dalam keadaan sekarang, MCA tidak mempunyai sebarang kelebihan bermakna untuk dibawa ke meja rundingan,” katanya.

Pada mesyuarat agung tahunannya hujung minggu lalu, MCA meluluskan usul menolak sebarang bentuk kerjasama dengan DAP pada PRU16, yang Wee kaitkan dengan perbezaan ideologi.

Perwakilan turut memutuskan bahawa MCA harus menentukan haluannya sendiri jika mana-mana rakan BN memilih untuk bekerjasama dengan DAP — satu sindiran jelas kepada Umno.

Lau Zhe We dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata MCA boleh menguji kekuatannya menentang DAP pada PRN Melaka dan Johor yang dijangka berlangsung pada 2026 dan 2027. Namun katanya, parti komponen BN itu perlu banyak bergantung kepada undi Melayu daripada Umno untuk berjaya.

Beliau turut memberi amaran bahawa nasib MCA mungkin tidak bertambah baik walaupun ia bertanding secara langsung.

“MCA berada dalam kedudukan pasif. Tidak kira banyak mana yang dilakukan, pengundi mungkin tidak mahu kembali menyokong.”

Lau mengakui bahawa MCA aktif mendekati pengundi, tetapi berkata sokongan masyarakat Cina hanya akan kembali sekiranya DAP melakukan kesilapan besar yang menjadikannya sukar dipilih.