‘Saya nak pergi hospital sakit jiwa,’ kata tertuduh kes tetak siak surau

Mahkamah Sesyen Taiping membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin dan dua syarat tambahan dimohon pihak pendakwaan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : “Saya nak pergi hospital sakit jiwa,” kata lelaki yang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Taiping atas dakwaan menetak siak surau menggunakan parang di Kamunting minggu lalu.

Kamarulzaman Kamarudin, 55, membuat pengakuan itu ketika pertuduhan dibacakan di depan Hakim Noor Sakinah Haroon Arashid.

Duda tiga anak itu didakwa sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas Normuda Mod Noor, 68, menggunakan parang di Surau Nurul Hidayah, Jalan Bukit Jana, Kamunting di daerah Larut, Matang dan Selama pada 2.30 petang 10 Dis lalu.

Dia didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda atau sebat, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya, Nur Syuhada Muhammad Lutfi menawarkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan tertuduh tidak boleh mendekati mangsa serta perlu melaporkan diri di balai polis sebulan sekali sehingga kes selesai.

Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Puteri Hikmatul Raudah Dzulaikha Mohamad, berkata tertuduh bekerja sendiri dengan pendapatan RM50 sehari dan sudah bercerai, selain difahamkan dia pernah dirujuk ke hospital psikiatri tiga kali.

“Dia (tertuduh) mohon dirujuk ke hospital sementara menunggu tarikh (sebutan) akan datang,” katanya menurut Harian Metro.

Mahkamah kemudian diberitahu surat rawatan psikiatri tertuduh tidak disertakan dalam kertas siasatan polis.

Puteri Hikmatul memohon ikat jamin diturunkan kepada RM2,000, tetapi Nur Syuhada memohon jumlah setimpal mengambil kira kes itu mendapat publisiti meluas.

Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin serta dua syarat tambahan dimohon pihak pendakwaan, selain sebutan semula kes ditetapkan 29 Jan depan.

Media sebelum ini melaporkan seorang siak surau parah ditetak berulang kali di kepala dan tangan oleh seorang lelaki bersenjatakan parang di Surau Nurul Hidayah.