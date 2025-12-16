Zaliha, Na’im gugur daripada Jemaah Menteri

Dr Zaliha Mustafa dan Na’im Mokhtar digugurkan daripada Jemaah Menteri diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini.

PUTRAJAYA : Dr Zaliha Mustafa dan Na’im Mokhtar digugurkan daripada barisan Jemaah Menteri dalam rombakan kedua pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Zaliha dan Na’im sebelum ini adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri masing-masing memegang portfolio Wilayah Persekutuan serta hal ehwal agama.

Jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri (hal ehwal agama) digantikan dengan timbalan sebelum ini iaitu Zulkifli Hasan.

Portfolio Wilayah Persekutuan digantikan dengan Hannah Yeoh yang sebelum ini menteri belia dan sukan.

