Amaran hujan tahap bahaya 3 kawasan di Pahang hingga esok

PETALING JAYA : Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya di beberapa kawasan di Pahang hingga esok.

Ketua Pengarah MetMalaysia Mohd Hisham Mohd Anip dalam kenyataan berkata amaran tahap bahaya iaitu hujan sangat lebat dijangka berlaku di Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang.

Katanya, amaran hujan berterusan tahap buruk juga dijangka berlaku di Jerantut, Maran dan Bera di Pahang; Dungun dan Kemaman di Terengganu serta di Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi di Johor.

Amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan di Kelantan; Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang di Terengganu; Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Bentong dan Temerloh di Pahang dan di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru di Johor.

Selain itu, tahap waspada juga dikeluarkan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka.

Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi MetMalaysia, aplikasi mudah alih myCuaca serta saluran media sosial rasmi MetMalaysia dan talian 1-300-22-1638 untuk sebarang pertanyaan lanjut.