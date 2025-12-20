Mangsa banjir Terengganu, Kelantan meningkat

Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Terengganu dan Kelantan masing-masing meningkat kepada 1,391 orang dan 77 orang. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara (PPS) di Terengganu dan Kelantan merekodkan peningkatan pagi ini, manakala angka di Pahang terus menurun dan di Johor kekal.

Di Terengganu, jumlah mangsa banjir di dua daerah meningkat kepada 1,391 orang daripada 369 keluarga setakat 9 pagi tadi, berbanding 1,202 orang daripada 340 keluarga petang semalam.

Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPB) Terengganu, daerah Kemaman merekodkan jumlah mangsa tertinggi dengan 1,140 orang daripada 298 keluarga yang ditempatkan di tujuh PPS, manakala di Dungun sebanyak 151 mangsa daripada 71 keluarga ditempatkan di dua PPS, iaitu Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja dan Dewan Serbaguna Kampung Shukor.

Berdasarkan laman web publicinfobanjir.water.gov.my, paras air di tiga stesen sungai melepasi tahap berjaga-jaga, iaitu Sungai Nerus di Kampung Bukit, Setiu; Sungai Tersat di Kampung Sekayu (F1), Hulu Terengganu; serta Sungai Nerus di Kampung Bukit (F1).

Sementara itu, di Kelantan, Sekretariat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) negeri memaklumkan, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 77 mangsa daripada 23 keluarga setakat pagi tadi berbanding 74 mangsa daripada 22 keluarga semalam.

Kesemua mereka ditempatkan di empat PPS di Kuala Krai, iaitu Sekolah Kebangsaan (SK) Laloh, SK Lela Jasa, SK Manek Urai Lama dan Madrasah Manek Urai Lama.

Di Pahang, jumlah mangsa banjir terus menunjukkan penurunan dengan 11,166 orang daripada 3,677 keluarga ditempatkan di 68 PPS pagi tadi berbanding 12,226 orang daripada 4,052 keluarga di 79 PPS petang semalam.

Menurut Infobencana JKM, Kuantan masih merekodkan jumlah paling tinggi mangsa terjejas, iaitu sebanyak 9,645 orang ditempatkan di 44 PPS.

Daerah lain yang terjejas ialah Pekan dengan 1,045 orang di 10 PPS, Rompin (226 orang di tiga PPS), Jerantut (154 orang di empat PPS), Temerloh (53 orang di tiga PPS), Maran (21 orang di dua PPS), Bera (17 orang di satu PPS) dan Lipis (lima orang di satu PPS).

Di Johor, jumlah mangsa yang masih ditempatkan di tiga PPS di Mersing kekal 356 orang daripada 93 keluarga setakat 8 pagi tadi.

Pengerusi JPBN Johor, Asman Shah Abd Rahman, berkata PPS berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan (SK) Pusat Air Tawar yang menempatkan 148 mangsa daripada 36 keluarga, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Chiao Ching (139 mangsa daripada 44 keluarga) dan SK Labong (69 mangsa daripada 13 keluarga).

“Selain itu, Sungai Muar di Buloh Kasap, Segamat dilaporkan telah melebihi paras bahaya dengan bacaan 8.80 meter, namun cuaca diramalkan cerah di semua 10 daerah pagi ini,” katanya dalam kenyataan hari ini.