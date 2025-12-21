Azis nafi dakwaan rusuhan desak Shafie diganti, berita keluar parti

Ketua Penerangan Warisan Azis Jamman berkata, beliau pandang serius cubaan cemar reputasi dan kestabilan parti melalui naratif tidak bertanggungjawab. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Ketua Penerangan Warisan Azis Jamman menafikan berlakunya rusuhan pada Perhimpunan Agung Tahunan Warisan di Kota Kinabalu semalam, didakwa berpunca daripada desakan ahli supaya beliau dilantik sebagai presiden menggantikan Shafie Apdal.

Menurut Azis, program sebaliknya berlangsung dalam keadaan terkawal dan sebarang gambaran kononnya berlaku kekecohan besar adalah tidak berasas.

“Dakwaan berlaku rusuhan di Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan tidak benar. Tiada rusuhan seperti yang didakwa.

“Dakwaan rusuhan berpunca daripada ahli mendesak saya menjadi presiden Warisan juga palsu dan mengelirukan.

“Tiada debat (mengenai kegagalan Shafie pada PRN Sabah) seperti yang digambarkan, apatah lagi dakwaan penilaian peribadi terhadap presiden parti,” katanya menambah, naratif sedemikian direka dengan niat jahat.

Azis turut menegaskan, beliau tidak pernah menghasut, mencetuskan atau terlibat dalam sebarang gerakan sedemikian dan dakwaan tersebut direka untuk mencetuskan persepsi wujudnya perpecahan dalaman.

Terdahulu, tular di media sosial dakwaan kononnya berlaku rusuhan pada Perhimpunan Agung Tahunan Warisan, selain mendakwa Azis bertindak keluar parti serta-merta

Bekas Ahli Parlimen Sepanggar itu hari ni menyatakan beliau tidak pernah membuat pengumuman keluar parti.

“Saya tidak keluar dari Parti Warisan, tidak membuat sebarang pengumuman sedemikian dan kekal dengan pendirian serta saluran parti yang sah,” katanya.

“Saya memandang serius cubaan mencemar reputasi dan kestabilan parti melalui naratif tidak bertanggungjawab ini. Saya menasihatkan orang ramai agar tidak mempercayai atau menyebarkan berita palsu.”