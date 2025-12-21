Bimbing anak tanpa media sosial susulan larangan tahun depan, ibu bapa diberitahu

Ramai kanak-kanak dibesarkan dengan penggunaan teknologi untuk menenangkan atau mengalih perhatian mereka, kata NUTP.

PETALING JAYA : Ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab untuk membimbing anak-anak mereka apabila larangan penggunaan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun bermula tahun depan, kata Kesatuan Kebangsaan Perguruan Malaysia (NUTP).

Setiausaha Agungnya, Fouzi Singon, berkata larangan itu dijangka mencetuskan ‘kejutan budaya’ dalam kalangan remaja yang membesar dalam persekitaran komunikasi digital, dan penglibatan serta bimbingan ibu bapa akan menjadi penting pada tempoh ini.

Beliau berkata kanak-kanak mesti terus melibatkan diri dalam aktiviti sihat seperti sukan dan perhimpunan sosial bagi memastikan perkembangan mental dan sosial mereka tidak terganggu. “Ibu bapa perlu memahami bahawa menguruskan peralihan ini adalah tanggungjawab mereka,” katanya kepada FMT.

Kerajaan telah mengumumkan bahawa akses media sosial akan dihadkan tahun depan bagi kanak-kanak bawah 16 tahun; langkah ini bertujuan membendung jenayah siber, melindungi kanak-kanak daripada pemangsa seksual dan mengurangkan pendedahan tidak terkawal kepada kandungan dalam talian.

Sistem pengesahan identiti akan diperkenalkan tahun depan bagi membolehkan platform media mengesan pengguna bawah umur.

Fouzi berkata ramai kanak-kanak hari ini dibesarkan dengan teknologi untuk menenangkan atau mengalihkan perhatian mereka. “Akibatnya, mereka membesar bergantung kepada media sosial sebagai cara utama untuk berinteraksi,” katanya.

Dr Ahmad Rostam Zin, seorang pakar psikiatri dan ahli Persatuan Psikiatri Malaysia, turut berkata remaja yang membina identiti maya dalam talian mungkin paling terjejas oleh larangan itu.

“Remaja yang bergantung pada media sosial sebagai satu-satunya interaksi penting atau sumber pengiktirafan, pada awalnya akan menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dengan peraturan ini,” katanya.

Rostam berkata ibu bapa dan kerajaan perlu bersedia untuk menghadapi ‘elemen pemberontakan dan agresif’ apabila larangan ini dikuatkuasakan, serta kemungkinan sesetengah remaja cuba mengatasi sistem untuk mengekalkan kehadiran mereka dalam talian.

Beliau berkata Malaysia boleh mengambil iktibar daripada negara lain mengenai penggunaan program detoksifikasi media sosial berskala besar untuk membantu remaja menyesuaikan diri dengan perubahan.

Contohnya Korea Selatan, di mana kerajaan membiayai kem dan pusat rawatan bagi mengatasi ketagihan internet.

Pakar psikiatri perunding Dr Subash Kumar Pillai berkata ibu bapa ‘benar-benar perlu meluangkan masa dengan anak-anak mereka’. Beliau menambah bahawa ibu bapa terlalu kerap ‘mengadu anak mereka sentiasa memegang telefon, tetapi mereka sendiri pun melakukan perkara sama”.