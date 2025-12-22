Hormati perasaan rakan sekutu, kata pemimpin PKR kepada parti komponen

Yeo Bee Yin dari DAP dan Wong Chen dari PKR menyambut baik keputusan Mahkamah Tinggi mengenai permohonan bekas perdana menteri Najib Razak untuk menjalani hukuman penjara di rumah melalui dua hantaran berasingan di media sosial.

PETALING JAYA : Seorang pemimpin PKR mengingatkan rakan sekutunya supaya tidak terlalu gembira dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan bekas perdana menteri Najib Razak untuk menjalani hukuman penjara di rumah, dengan menyifatkan sambutan keterlaluan itu sebagai tidak wajar.

“Kita mungkin mempunyai pandangan berbeza dan mahu keputusan mahkamah dihormati, tetapi pada masa yang sama perlu peka terhadap perasaan rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan,” Ketua Pemuda PKR Johor kata Faezuddin Puad di Facebook.

Kenyataan Faezuddin ini muncul selepas Setiausaha Agung Umno, Asyraf Wajdi Dusuki, menegur seorang pemimpin DAP.

Yeo Bee Yin dari DAP sebelum ini menulis di Facebook: ‘Satu lagi sebab untuk meraikan hujung tahun ini’ manakala Wong Chen dari PKR memuat naik status ‘Keadilan masih hidup’.

Asyraf menyifatkan kenyataan Yeo, yang juga setiausaha publisiti DAP, sebagai ‘sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan’.

Beliau turut menambah mungkin sudah tiba masanya Umno menilai semula kerjasama dengan pihak yang tidak menghargai sumbangan parti itu.

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Najib untuk menjalani hukuman penjara selama enam tahun di rumah berikutan sabitan kes SRC International Sdn Bhd, dengan alasan tiada mekanisme undang-undang untuk melaksanakannya.

Najib, 72, disabit kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International dan telah menjalani hukuman di Penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022.

Pada 2024, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan telah mengurangkan tempoh penjara beliau daripada 12 tahun kepada enam tahun dan denda daripada RM210 juta kepada RM50 juta.

Tahun lalu, semakan kehakiman difailkan untuk memaksa kerajaan melaksanakan titah tambahan diraja atau dekri sokongan bagi menempatkan Najib di bawah tahanan rumah.