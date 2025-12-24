Jepun yakin Malaysia kekal jadi pembekal LNG, kata duta

Duta Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata hubungan LNG yang telah lama wujud antara Malaysia dan Jepun membentuk tonggak utama keselamatan tenaga negaranya.

PETALING JAYA : Jepun menyuarakan keyakinan bahawa Malaysia akan kekal sebagai pembekal gas asli cecair (LNG) yang diyakini walaupun wujud perbezaan pandangan berterusan antara kerajaan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak mengenai tadbir urus sumber.

Dalam wawancara eksklusif bersama FMT, Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata Jepun amat menghargai hubungan kerjasama LNG yang telah lama terjalin dengan Malaysia, sambil menyifatkannya sebagai tonggak kepada keselamatan tenaga Jepun.

“Bekalan yang stabil daripada kemudahan seperti kompleks LNG Bintulu terus memenuhi keperluan tenaga Jepun dalam keadaan ketidaktentuan global,” katanya, merujuk kepada kemudahan pengeluaran Petronas di Sarawak yang menyumbang sebahagian besar eksport LNG Malaysia ke Jepun.

Jepun merupakan antara pelanggan LNG terbesar dan paling lama bagi Petronas, dengan hubungan bekalan yang bermula sejak awal 1980-an.

Sebahagian besar eksport LNG Malaysia datang dari Sarawak, menjadikan pembeli antarabangsa seperti Jepun memantau dengan teliti perbincangan antara kerajaan persekutuan dan negeri mengenai tadbir urus gas mengenai sebarang kesan berpotensi terhadap bekalan.

Walaupun mengakui pertikaian sedemikian boleh mewujudkan ketidaktentuan jangka pendek kepada pembeli, Shikata berkata kontrak LNG jangka panjang Jepun dengan Malaysia telah menyediakan kestabilan dan setakat ini melindungi bekalan daripada sebarang gangguan.

“Perbincangan berterusan antara kerajaan persekutuan dan Sabah serta Sarawak mengenai tadbir urus sumber adalah perkara dalaman yang penting dan kami percaya terhadap komitmen Malaysia untuk menyelesaikannya secara kerjasama, seperti yang dapat dilihat melalui kemajuan terkini dalam rangka kerja perkongsian hasil,” katanya.

Perbincangan itu berpunca daripada pertikaian lama mengenai hak negeri terhadap sumber minyak dan gas di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) serta peranan Petronas dengan Sarawak khususnya menuntut kawalan yang lebih besar dan hasil yang lebih tinggi daripada pengeluaran gas.

Awal tahun ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata walaupun terdapat perbezaan pandangan berterusan mengenai tadbir urus gas domestik, Petronas akan terus memenuhi semua obligasi kontrak sedia ada Malaysia, termasuk kontrak eksport LNG antarabangsa.

Melangkah ke hadapan, Shikata berkata penyelesaian yang seimbang melalui usaha sama persekutuan-negeri yang dipertingkatkan serta penyelarasan perundangan yang jelas di bawah MA63 akan memastikan pengeluaran berterusan dan menarik lebih banyak pelaburan, demi manfaat semua pihak.

Beliau juga berkata Jepun melihat peluang untuk kerjasama yang lebih mendalam melangkaui LNG, termasuk pelaburan berkaitan inisiatif transformasi hijau yang berpotensi mewujudkan peluang pekerjaan di seluruh Malaysia.

“Jepun bersedia menyokong perkara ini melalui kerjasama teknikal dan dialog sekali gus memperkukuh kemakmuran bersama kita,” tambahnya.