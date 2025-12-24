Sempena Krismas, PM seru rakyat tolak kebencian, semai empati

PM Anwar Ibrahim berkata, kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara terletak pada kesatuan dalam kepelbagaian, khususnya dalam kalangan masyarakat berbilang agama dan kaum.

PETALING JAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperkukuh tekad untuk menolak kebencian dan menyemai empati demi keharmonian bersama, menerusi ucapan bersempena Hari Krismas yang akan disambut esok.

Anwar berkata, kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara terletak pada kesatuan dalam kepelbagaian, khususnya dalam kalangan masyarakat berbilang agama dan kaum.

Katanya, kerajaan Madani percaya keharmonian tidak lahir secara kebetulan tetapi dibina melalui dasar yang adil, peluang yang saksama dan budaya saling memahami dalam kalangan rakyat.

“Dalam dunia yang berdepan ketidaktentuan ekonomi, konflik kemanusiaan dan perpecahan sosial, Malaysia memilih jalan perpaduan, dialog dan saling menghormati sebagai asas membina masa depan negara.

“Perpaduan yang tulen terzahir apabila setiap warga dihormati, dilindungi dan diberi ruang untuk menyumbang kepada masa depan negara,” katanya menerusi hantaran di Facebook.

Beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Krismas kepada semua penganut Kristian yang akan meraikannya, menzahirkan harapan sambutan itu membawa kedamaian, keharmonian serta kemakmuran kepada Malaysia dan semua rakyat.