Najib ambil langkah drastik selepas skandal 1MDB terbongkar, kata hakim

Najib Razak menggunakan ahli perniagaan dalam buruan Jho Low sebagai orang tengah antara diri beliau dengan pengurusan 1MDB, menurut Mahkamah Tinggi.

PUTRAJAYA : Bekas perdana menteri Najib Razak mengambil langkah ‘drastik’ selepas skandal 1MDB terbongkar lebih 10 tahun lalu, menurut Mahkamah Tinggi.

Hakim Collin Lawrence Sequerah berkata tiada sebarang laporan dibuat sama ada kepada polis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Low Taek Jho (atau Jho Low), ‘watak utama’ dalam saga 1MDB.

Katanya, tiada juga laporan dibuat berhubung dakwaan Najib bahawa terdapat individu tertentu yang telah ‘memalsukan’ tandatangannya pada dokumen berkaitan dana tersebut.

Sequerah turut menyatakan bahawa satu pasukan petugas bagi menyiasat 1MDB — yang terdiri daripada pegawai kanan daripada Jabatan Peguam Negara (AGC), polis, SPRM dan Bank Negara Malaysia — ditubuhkan pada 2015.

Pasukan petugas itu kemudiannya dilaporkan dibubarkan.

Najib sebelum ini memberi keterangan bahawa beliau tidak membubarkan pasukan petugas tersebut, sebaliknya berkata ia adalah satu ‘keputusan pentadbiran’ yang dimaklumkan di ‘peringkat institusi yang sesuai’.

Namun, Sequerah mendapati bahawa Najiblah yang ‘mengambil tindakan’ untuk membubarkan kumpulan itu.

Mahkamah turut mengambil maklum bahawa pada tahun yang sama, ketika itu peguam negara Abdul Gani Patail, bersama ketua pesuruhjaya SPRM Abu Kassim Mohamed serta timbalannya, disingkirkan daripada jawatan masing-masing.

“Orang tertuduh (Najib) juga meminta (gabenor BNM) Tan Sri Zeti (Akhtar Aziz) untuk mengeluarkan satu kenyataan media yang membersihkannya daripada sebarang salah laku berkaitan aktiviti dalam akaun banknya.

“Perkara di atas jelas menunjukkan suatu detik kepentingan peribadi terhadap urusan 1MDB dan berfungsi untuk menonjolkan sejauh mana langkah-langkah tindakan yang diambil olehnya bagi melindungi dan mengukuhkan kepentingan tersebut.

“Ia membentuk suatu inferens bahawa beliau mengambil pelbagai bentuk tindakan — sebahagiannya drastik — berkaitan perkara melibatkan 1MDB yang sememangnya beliau mempunyai kepentingan,” kata Sequerah ketika membacakan penghakimannya.

Jho Low ‘orang tengah’

Mahkamah juga mendapati bahawa Low bertindak sebagai orang tengah antara pasukan pengurusan 1MDB dan Najib walaupun beliau tidak memegang sebarang jawatan rasmi dalam syarikat itu.

Sequerah berkata, pada peringkat pembelaan, Najib berusaha menjauhkan dirinya daripada ahli perniagaan itu dengan mendakwa Low — bersama beberapa pegawai 1MDB termasuk bekas CEO Shahrol Azral Ibrahim Halmi dan Hazem Abd Rahman, bekas ketua pegawai kewangan Azmi Tahir, serta bekas penasihat undang-undang Jasmine Loo — telah ‘berkomplot’ untuk menyeleweng dana syarikat.

“Dakwaan (Najib) bahawa beliau telah diperdaya oleh Low dan pegawai-pegawai tersebut adalah tidak berasas,” katanya.

Sequerah menyatakan bahawa sehingga kini, 1MDB tidak memulakan sebarang siasatan domestik terhadap Shahrol atau pegawai-pegawai lain itu, dan mereka juga tidak tertakluk kepada sebarang siasatan oleh pihak berkuasa.

“Saksi-saksi ini tidak dibicarakan,” tambahnya.

Mahkamah turut mengambil kira latar belakang luas Najib dalam bidang politik dan pentadbiran kerajaan.

“Beliau bukannya orang kampung tetapi seorang yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi.

“Untuk menggambarkan beliau sebagai seseorang yang tidak mengetahui apa yang berlaku dalam 1MDB adalah tidak munasabah,” kata Sequerah.

Hakim akan menyampaikan keputusannya lewat hari ini.