Bersatu tak arah Adun Perlis tarik sokongan, kata Muhyiddin

Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata parti akan mendengar penjelasan daripada Adun Bersatu di Perlis bagi memastikan fakta sebenar.

PETALING JAYA : Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata tiada arahan dikeluarkan kepada lima Adun parti itu di Perlis untuk menarik balik sokongan terhadap Shukri Ramli sebagai menteri besar.

Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata Bersatu hanya mengemukakan nama calon-calon bagi jawatan tersebut selepas dititahkan berbuat demikian oleh Istana Perlis.

“Saya ingin menegaskan bahawa tiada sebarang arahan dikeluarkan kepada Adun Perlis daripada Bersatu untuk menandatangani sebarang akuan berkanun (SD).

“Justeru, Bersatu akan mendengar penjelasan daripada Adun parti di Perlis bagi memastikan fakta sebenar perkara ini,” katanya.

Lima Adun Bersatu merupakan antara lapan yang didakwa mengemukakan SD kepada Raja Perlis bagi menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Shukri.

