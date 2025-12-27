Masidi nafi tuduhan rasuah selepas kemenangan DUN Karanaan dicabar di mahkamah

Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun menang kerusi DUN Karanaan dengan majoriti besar 5,361 undi dalam saingan tujuh penjuru.

PETALING JAYA : Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah (GRS) Masidi Manjun menafikan dakwaan berlakunya rasuah dan pelanggaran peraturan pilihan raya semasa PRN Sabah, susulan semakan kehakiman yang difailkan oleh seorang calon bebas yang mencabar kemenangannya di Karanaan.

Ini susulan laporan Naomi @ Neomi Francis memfailkan permohonan semalam bagi mendapatkan perintah daripada Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk membatalkan pengisytiharan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang mengumumkan Masidi sebagai pemenang DUN itu serta mengarahkan pilihan raya baharu diadakan.

Mengulas lanjut, Masidi berkata dakwaan Naomi itu sebagai tidak berasas, tidak berlandaskan fakta dan bertujuan melemahkan proses demokrasi serta kepercayaan rakyat.

“Saya menafikan secara tegas sebarang dakwaan amalan rasuah atau pelanggaran peraturan pilihan raya semasa PRN Sabah lalu,” katanya kepada FMT.

Beliau juga menegaskan bahawa GRS dijalankan mengikut undang-undang, dengan ketelusan dan integriti.

Katanya, sebagai sebuah negara demokrasi Naomi membuat sebarang tuntutan di mahkamah.

“Kami kekal komited untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan memastikan suara rakyat dihormati,” katanya

Menurut Malaysiakini, perkara itu ditetapkan untuk sebutan pada 4 Feb tahun depan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Alexander Siew. Masidi dan SPR dinamakan sebagai defendan.

Naomi dilaporkan mendakwa SPR gagal melaksanakan kewajipan undang-undang dan perlembagaannya untuk memastikan pilihan raya Karanaan dijalankan secara adil dan mengikut undang-undang.

Beliau mendakwa pertandingan di Karanaan terjejas akibat ‘amalan rasuah yang berleluasa’, termasuk pembelian undi, rasuah dan pengaruh tidak wajar terhadap pengundi.

Katanya, pengundi diberikan wang tunai antara RM100 hingga RM200 di sekurang-kurangnya empat lokasi di Karanaan, ‘dengan dorongan yang jelas untuk mengundi Masidi’.

Naomi juga mendakwa terdapat ‘ketidakaturan material dalam pengendalian proses pengundian’, termasuk satu insiden ejen pengundian pemohon didakwa dinafikan akses pada permulaan proses pengundian, serta isu berkaitan penyediaan Borang 14 (borang penyata pengundian selepas pengiraan).

Masidi memenangi kerusi Karanaan dengan majoriti besar 5,361 undi dalam pertandingan tujuh penjuru menentang calon Barisan Nasional, Parti Solidariti Tanah Airku, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, Warisan, Upko dan Naomi, yang hanya memperoleh 115 undi.