Gempa lemah dikesan di Bukit Kepong

MetMalaysia memaklumkan, gegaran berkenaan adalah kecil dan tidak dijangka menyebabkan kerosakan struktur atau risiko keselamatan kepada penduduk setempat. (Gambar MetMalaysia)

PETALING JAYA : Satu gempa bumi lemah dengan magnitud 3.4 dikesan berlaku di sekitar Bukit Kepong, Pagoh, pada 8.55 pagi tadi.

Bagaimanapun tiada ancaman tsunami terhadap Malaysia.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) memaklumkan, gempa berkenaan dikesan kira-kira 16 kilometer barat daya Pagoh dengan kedalaman 10 kilometer.

Menurutnya, gegaran terbabit turut dirasai di beberapa kawasan di Johor dan Melaka.

“Gegaran berkenaan adalah kecil dan tidak dijangka menyebabkan kerosakan struktur atau risiko keselamatan kepada penduduk setempat,” katanya dalam kenyataan.