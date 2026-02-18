Agong titah perang rasuah tanpa kompromi

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Mohammed Ridha Abd Kadir di Istana Pasir Pelangi, hari ini. (Gambar Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar)

JOHOR BAHRU : Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan usaha memerangi rasuah perlu dilaksanakan tanpa kompromi di semua jabatan dan agensi kerajaan negeri Johor.

Seri Paduka Baginda bertitah, integriti dan ketelusan pentadbiran merupakan asas penting dalam memastikan kesejahteraan serta kemakmuran negeri terus terpelihara.

Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, amanat berkenaan disampaikan ketika Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Mohammed Ridha Abd Kadir di Istana Pasir Pelangi, hari ini.

Turut hadir, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pasir Gudang Hazlina Jalil dan Pengarah Tanah dan Galian Johor Mohammed Shakib Ali.

Dalam pertemuan selama hampir dua jam itu, Sultan Ibrahim turut dipersembahkan taklimat mengenai perkembangan semasa serta kemajuan pesat dicapai Johor oleh Onn Hafiz.