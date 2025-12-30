Pengerusi PN Sarawak letak jawatan

Jaziri Alkaf Abdillah Suffian rakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kepimpinan PN Sarawak atas sokongan serta kerjasama sepanjang beliau jadi pengerusi. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Bekas senator Jaziri Alkaf Abdillah Suffian mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional (PN) Sarawak, menyusuli tindakan sama oleh beberapa pemimpin Bersatu lain melepaskan jawatan dalam gabungan tersebut.

Jaziri memaklumkan, peletakan jawatannya berkuat kuasa 1 Jan depan, susulan keputusan Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai pengerusi PN pada peringkat pusat.

“… Sebagai menghormati jawatan saya yang dilantik oleh pengerusi PN (Muhyiddin), saya dengan ini memaklumkan peletakan jawatan saya selaku pengerusi PN Sarawak berkuat kuasa 1 Jan 2026,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, keputusan tersebut dibuat selaras dengan prinsip akauntabiliti dan penghormatan terhadap struktur kepimpinan parti, selain memastikan kelangsungan hala tuju PN Sarawak dapat diteruskan secara teratur.

Sehubungan itu, Jaziri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kepimpinan PN Sarawak atas sokongan serta kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh beliau menerajui gabungan itu pada peringkat negeri.

Awal hari ini, Muhyiddin meletak jawatan sebagai pengerusi PN, diikuti setiausaha agung Azmin Ali dan pengerusi PN negeri lain seperti Johor, Perak dan Negeri Sembilan.