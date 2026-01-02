Calon PAS terajui PN ditentu minggu depan, kata Hadi

Presiden PAS Hadi Awang ketika ditanya kemungkinan menerajui PN seperti cadangan beberapa pihak, beliau sekadar menjawab dirinya dalam keuzuran.

MARANG : Presiden PAS, Hadi Awang mengesahkan parti itu akan menerajui Perikatan Nasional (PN) susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi berkuat kuasa semalam.

Beliau berkata, mesyuarat mengenai calon pengerusi PN baharu akan berlangsung minggu depan yang dijangka turut dihadiri pemimpin Bersatu.

“Mesyuarat itu nanti akan bersama-sama Bersatu. (Pemimpin) yang letak jawatan itu atas dia (sama ada) hendak datang (mesyuarat) atau tidak,” katanya selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila, di sini.

Beliau berkata, PAS mempunyai ramai calon dalam kalangan agamawan mahupun teknokrat, namun Ahli Parlimen Marang itu masih menutup mulut mengenai identiti calon yang akan dikemukakan.

Ditanya kemungkinan beliau menerajui PN seperti cadangan beberapa pihak, Hadi sekadar menjawab dirinya dalam keuzuran.