Bersatu pecat Saifuddin Abdullah

Lembaga Disiplin Bersatu beri tempoh 14 hari untuk Ahli Parlimen Indera Mahkota Saifuddin Abdullah merayu keputusan tersebut.

PETALING JAYA : Bersatu memecat ahli Majlis Pimpinan Tertingginya, Saifuddin Abdullah, berkuat kuasa hari ini.

Menurut sepucuk surat Lembaga Disiplin Bersatu bertarikh hari ini, pemecatan Ahli Parlimen Indera Mahkota itu diputuskan dalam satu mesyuarat semalam.

Surat berkenaan menyatakan Saifuddin dipecat hak keahlian dalam parti kerana tindakan beliau yang melanggar Klausa 9.1.4 Perlembagaan parti yang mewajibkan ahli mematuhi perlembagaan, kod etika dan tatakelakuan parti.

Bagaimanapun, Lembaga Disiplin Bersatu memberi tempoh 14 hari berkuatkuasa hari ini untuk Saifuddin mengemukakan rayuan.

Sementara itu, Saifuddin ketika dihubungi FMT mengesahkan menerima surat berkenaan dan akan merayu keputusan tersebut.

Bekas menteri itu sebelum ini dipanggil oleh Lembaga Disiplin susulan gesaannya supaya Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan.

Kenyataan beliau dibuat menerusi satu wawancara serta satu kenyataan bersama oleh beberapa ketua bahagian Bersatu.

Saifuddin mendakwa Muhyiddin telah ‘kehilangan kualiti kepimpinan’ dan menggesa peletakan jawatan tokoh-tokoh kanan parti, termasuk Azmin Ali dan Tun Faisal Ismail Aziz.

Beliau juga menggesa Muhyiddin menjelaskan sama ada menantunya, ahli perniagaan buruan Adlan Berhan, benar-benar telah melarikan diri ke luar negara, susulan imej Adlan yang didakwa hidup mewah di luar negara.

Saifuddin juga digugurkan daripada jawatannya sebagai ketua PN Pahang.

Susulan itu, Pemuda Bersatu menggesa tindakan disiplin segera dikenakan terhadap Saifuddin dan mendakwa beliau ada ‘niat jahat bagi merosakkan parti’.

Bersatu pada Oktober tahun lalu turut memecat Ahli Parlimen Tasek Gelugor, Wan Saiful Wan Jan, dan menggantung keahlian Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal kerana melanggar Klausa 9.1.4 Perlembagaan parti.