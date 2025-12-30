Sahruddin beri laluan kepimpinan baharu terajui PN Johor

Sahruddin Jamal mengumumkan keputusannya melepaskan jawatan pengerusi Perikatan Nasional Johor pagi tadi.

PETALING JAYA : Sahruddin Jamal melepaskan jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) Johor untuk memberi ruang kepada kepimpinan baharu menerajui gabungan negeri.

“Tak apa, kita bagi laluan kepada kepimpinan PN yang baharu untuk melantik pengerusi PN Johor baharu,” katanya kepada FMT ketika ditanya punca pengundurannya.

Pengumuman itu menyusul keputusan Muhyiddin Yassin meletak jawatan pengerusi PN berkuat kuasa 1 Jan ini susulan kemelut politik di Perlis, yang menyaksikan Adun Sanglang daripada PAS, Shukri Ramli, meletak jawatan menteri besar dan digantikan Adun Kuala Perlis daripada Bersatu, Abu Bakar Hamzah.