Harga minyak tak berubah

PETALING JAYA : Harga RON97, RON95 dan diesel kekal tidak berubah bagi minggu hadapan, menurut Kementerian Kewangan.

Harga RON97 kekal pada harga RM3.16 seliter, manakala RON95 bersubsidi terus dijual pada RM1.99 seliter dan RON95 tanpa subsidi pada RM2.56 seliter.

Di Semenanjung Malaysia, diesel akan terus dijual pada harga RM2.94 seliter, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan ia akan dijual pada harga bersubsidi RM2.15 seliter.

Harga-harga ini berkuat kuasa dari 1 hingga 7 Jan.

Kementerian itu berkata kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terus terpelihara.