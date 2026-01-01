Pelantikan hakim baharu ke Mahkamah Persekutuan detik penting 2025

Badan kehakiman kini dipimpin Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh, Presiden Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais, Hakim Besar Malaya Hashim Hamzah, dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Azizah Nawawi.

PETALING JAYA : Tahun 2025 akan dikenang oleh warga perundangan sebagai detik berlakunya perubahan besar dalam badan kehakiman negara, susulan pelantikan sembilan hakim ke Mahkamah Persekutuan.

Dalam satu langkah yang tidak pernah berlaku, tiga hakim Mahkamah Rayuan dilantik terus ke jawatan tertinggi kehakiman. Wan Ahmad Farid Wan Salleh dilantik sebagai ketua hakim negara, manakala Hashim Hamzah dan Azizah Nawawi masing-masing dilantik sebagai hakim besar Malaya dan hakim besar Sabah dan Sarawak.

Pelantikan mereka sebagai pentadbir tertinggi kehakiman dibuat serentak dengan kenaikan ke Mahkamah Persekutuan, berbeza daripada amalan lazim yang memilih hakim Mahkamah Persekutuan untuk mengisi jawatan tersebut.

Sementara itu, Abu Bakar Jais, yang dilantik ke Mahkamah Persekutuan dua tahun lalu, dinamakan sebagai presiden Mahkamah Rayuan — jawatan kedua tertinggi dalam hierarki kehakiman.

Wan Farid, 63, menggantikan Tengku Maimun Tuan Mat, wanita pertama yang memegang jawatan ketua hakim negara, selepas berkhidmat selama enam tahun.

Abu Bakar, juga berusia 63 tahun, mengambil alih jawatan daripada Abang Iskandar Abang Hashim, presiden Mahkamah Rayuan pertama dari Sarawak.

Hashim, 64, menggantikan Hasnah Hashim, manakala Azizah, 63, mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai hakim besar Sabah dan Sarawak, menggantikan Abdul Rahman Sebli.

Dalam proses pelantikan ini, tiga hakim kanan Mahkamah Persekutuan — Rhodzariah Bujang, Nordin Hassan dan Vazeer Alam Mydin Meera — yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (JAC), tidak terpilih untuk mengisi jawatan tertinggi tersebut.

Perkara 122B(1) Perlembagaan memperuntukkan bahawa semua pelantikan hakim dan jawatan pentadbiran tertinggi kehakiman dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat perdana menteri, selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.

Di bawah Akta JAC, suruhanjaya boleh mengemukakan senarai calon kepada perdana menteri, yang juga mempunyai kuasa untuk meminta nama tambahan bagi tujuan pertimbangan.

Namun begitu, tiada penjelasan rasmi diberikan berhubung keputusan mengetepikan cadangan JAC, atau tentang tidak mengikut amalan lazim melantik hakim Mahkamah Persekutuan ke jawatan tertinggi kehakiman.

Keempat-empat pemegang jawatan tertinggi itu dijangka berkhidmat antara 30 hingga 42 bulan, dengan andaian masing-masing menerima lanjutan perkhidmatan selama enam bulan selepas mencapai umur persaraan wajib 66 tahun, seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan.

Wan Farid dijadual mencapai usia persaraan pada Mei 2029, Abu Bakar pada Disember 2028, Hashim pada Jun 2028 dan Azizah pada Julai 2028.

Lima hakim baharu ke Mahkamah Persekutuan

Tahun yang sama turut menyaksikan pelantikan lima hakim Mahkamah Rayuan — Lee Swee Seng, Che Ruzima Ghazali, Nazlan Ghazali, Collin Lawrence Sequerah dan Azimah Omar — ke Mahkamah Persekutuan sekaligus, susulan persaraan lima hakim Mahkamah Persekutuan bermula April lalu.

Nallini Pathmanathan, yang kini merupakan hakim paling kanan dalam kalangan 10 hakim Mahkamah Persekutuan sedia ada, dijadualkan bersara pada Februari depan.

Dua lagi pelantikan dijangka dibuat pada suku pertama 2026, masing-masing bagi menggantikan Nallini serta mengisi kerusi ke-11 yang masih kosong dalam saf Mahkamah Persekutuan.

Seorang peguam, A Srimurugan, berkata Wan Farid, yang pelantikannya berlaku dalam suasana kontroversi di dalam dan luar JAC, wajar diberi ruang untuk membuktikan kepimpinannya serta memperkukuh keyakinan awam kepada institusi kehakiman.

Menurut beliau, komuniti perundangan dan orang ramai akan menumpukan perhatian pada hala tuju serta pembaharuan yang bakal diketengahkan oleh ketua hakim negara, khususnya ketika pembukaan tahun perundangan pada 12 Januari.